Полторак прокоментував призначення Хомчака головнокомандувачем ЗСУ

Міністр оборони Степан Полторак, заявив, що призначений головнокомандувачем Збройних сил Руслан Хомчак має великий досвід на командних посадах і зможе покращити якість виконання бойових завдань військовими.

Про це він написав у Facebook, після представлення Хомчака керівному складу Міноборони.

"Руслан Борисович пройшов службу на всіх командних посадах, починаючи від командира взводу. Він знає про всі проблеми, знає над чим треба працювати, і у мене немає сумніву в тому, що якість виконання бойових завдань буде нарощуватися, ефективність – підвищуватися і Збройні Сили будуть готовими до виконання завдань, визначених Законом України", - розповів Полторак.

Він також подякував екс-головнокомандувачу, генералу армії Віктору Муженку, вів за собою особовий склад зі зброєю у руках.

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