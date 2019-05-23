Полторак прокоментував призначення Хомчака головнокомандувачем ЗСУ

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Четвер, 23 травня 2019, 10:48

Міністр оборони Степан Полторак, заявив, що призначений головнокомандувачем Збройних сил Руслан Хомчак має великий досвід на командних посадах і зможе покращити якість виконання бойових завдань військовими.

Про це він написав у Facebook, після представлення Хомчака керівному складу Міноборони.

"Руслан Борисович пройшов службу на всіх командних посадах, починаючи від командира взводу. Він знає про всі проблеми, знає над чим треба працювати, і у мене немає сумніву в тому, що якість виконання бойових завдань буде нарощуватися, ефективність – підвищуватися і Збройні Сили будуть готовими до виконання завдань, визначених Законом України", - розповів Полторак.

Він також подякував екс-головнокомандувачу, генералу армії Віктору Муженку, вів за собою особовий склад зі зброєю у руках.

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил Руслана Хомчака.
  • Руслан Хомчак закінчив Московське загально-військове училище.
  • Брав участь у війні на Донбасі, у 2014 році він вирвався з оточення під Іловайськом.
  • З 2016 року Хомчак був начальником штабу сухопутних військ ЗСУ.

Українська правда

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Теми: Полторак Міноборони Збройні сили


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