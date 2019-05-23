Полторак прокоментував призначення Хомчака головнокомандувачем ЗСУ
Міністр оборони Степан Полторак, заявив, що призначений головнокомандувачем Збройних сил Руслан Хомчак має великий досвід на командних посадах і зможе покращити якість виконання бойових завдань військовими.
Про це він написав у Facebook, після представлення Хомчака керівному складу Міноборони.
"Руслан Борисович пройшов службу на всіх командних посадах, починаючи від командира взводу. Він знає про всі проблеми, знає над чим треба працювати, і у мене немає сумніву в тому, що якість виконання бойових завдань буде нарощуватися, ефективність – підвищуватися і Збройні Сили будуть готовими до виконання завдань, визначених Законом України", - розповів Полторак.
Він також подякував екс-головнокомандувачу, генералу армії Віктору Муженку, який у найважчі часи для України взяв на себе відповідальність за долю Збройних сил та України.
Нагадаємо:
- 21 травня президент Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил Руслана Хомчака.
- Руслан Хомчак закінчив Московське загально-військове училище.
- Брав участь у війні на Донбасі, у 2014 році він вирвався з оточення під Іловайськом.
- З 2016 року Хомчак був начальником штабу сухопутних військ ЗСУ.