Назначенный Зеленским глава армии анонсировал кадровые изменения

Начальник генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил генерал-лейтенант Руслан Хомчак, которого накануне назначил президент Владимир Зеленский, анонсировал кадровые изменения в ведомстве.

Об этом он сказал после брифинга 23 мая.

"Однозначно, что кадровые изменения будут. Они будут нацелены на лучшее", - сказал Хомчак.

"Я сегодня начинаю заслушивать должностных лиц, командующих, заместителей, где мы будем определяться с вкладом каждого и принимать решение", - добавил он.

По его словам, по результатам оценки деятельности, результатом состояния дел на участке ответственности определенного служащего будут приниматься решения.

Министр обороны Степан Полторак, заявил, что Хомчак имеет большой опыт на командных должностях и сможет улучшить качество выполнения боевых задач военными.

Напомним: