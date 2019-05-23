Супрун говорит, что украинцы могут объяснить Зеленскому ее достижения

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун надеется, что команда президента Владимира Зеленского сохранит курс на изменения в сфере медицинской помощи.

Об этом она сказала в интервью "Радио Свобода".

На вопрос, повлияет ли обещанный новой командой аудит медицинской реформы на изменения системы здравоохранения, Супрун ответила: "Мы сейчас делаем трансформацию системы здравоохранения для изменений к лучшему для здоровья украинцев. Каждый человек имеет право на доступ к качественным медицинским услугам, но этого пока нет".

"Мы пытаемся это изменить и работаем по плану, который был прописан еще в 2015 году и согласован, обсужден с экспертами и иностранными, и украинскими. Доказательная база, собранная во всем мире, а не только в Украине, показывает, что изменения, которые мы сейчас делаем, – это правильный путь к развитию системы здравоохранения", – отметила и.о. министра.

По ее словам, "27,5 миллионов украинцев уже могут объяснить команде нового президента, что они впервые в истории записались к семейному врачу, которого выбрали самостоятельно" и "имеют впервые четкий перечень услуг, который могут получить бесплатно".

"У врачей и медсестер увеличились заработные платы втрое. Есть успехи, которые мы видим, – и это только за один год реформы, потому что трансформация медицинской системы началась с января 2018 года", – заявила Супрун.

Она отметила, что "те, кто сейчас остается в министерствах, должны объяснять новой команде: что уже сделано, что меняется, как развитие будет происходить дальше".

"Потому что выборы в странах происходят часто, а путь, который выбирает государство, должен быть постоянным. То есть вектор развития не должен меняться только потому, что некоторые люди изменили свои должности. Развитие должно двигаться дальше, по той программе, которая прописана", – заявила Супрун.

"Наши изменения и предложения написаны в плане, все есть в законах и Конституции. И мы будем дальше продолжать эту работу и объяснять ход трансформации. Потому что из того, что я услышала во время выборов в их выступлениях, можно сделать вывод: нет понимания, что происходит сейчас в процессе трансформации системы здоровья", – подчеркнула она.

Супрун рада, что о медицине говорили в контексте выборов, как это происходит и в США или Англии, ведь раньше "никто ничего не говорил".

"Поэтому мы надеемся, что новая команда президента будет поддерживать курс на изменения ради по-настоящему доступной качественной медицинской помощи для каждого гражданина и на достойные условия работы и жизни медработников, чтобы мы могли завершить эту трансформацию", – заявила и.о. министра.

На замечание, что для многих украинцев медицинская реформа – это лишь декларации с семейным врачом, Супрун ответила: "Нельзя одним моментом изменить все, что уничтожалось не только 25 лет независимой Украины, но и 70 лет до того".

"Мы не построим 500 новых больниц за одну ночь. Нужно много лет, чтобы инфраструктурная ситуация изменилась до такой степени, как в той же Польше. Там начались изменения 25 лет назад, и система продолжает трансформироваться", – сказала она.

"Мы сделали быстрые изменения на уровне первичного звена, там, где декларация и программа "Доступные лекарства". Следующие шаги – в специализированной медицине и больницах", – сказала Супрун.

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