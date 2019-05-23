У Раду проходять 4 партії, у "Слуги народу" майже 30% – опитування

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Четвер, 23 травня 2019, 12:47

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчої неділі, то до парламенту за 5-відсотковим бар'єром могли би пройти 4 партії.

Про це свідчать результати ролінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з оприлюдненими в четвер даними, партію "Слуга народу" готові підтримати 29,5% з усіх опитаних, "Опозиційну платформу - За життя" – 8,3%, Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 7,3%, ВО "Батьківщина" - 7,1%.

Партія "Сила і честь" Ігоря Смешка набрала б 4,2%, "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка - 3,2%.

Нагадаємо:

  • У середу інше соціологічне дослідження показало, що у партії "Володимира Зеленського" 43,8% підтримки.
  • Верховна Рада у середу не внесла до порядку денного законопроект президента України щодо зміни виборчого законодавства, який передбачає запровадження пропорційної виборчої системи і зниження прохідного бар'єру до 3%.

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Теми: Зеленський вибори


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