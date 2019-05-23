В Раду проходит 4 партии, у "Слуги народа" почти 30% – опрос

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Четверг, 23 мая 2019, 12:47

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент по 5-процентному барьеру могли бы пройти 4 партии.

Об этом свидетельствуют результаты ролингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно обнародованным в четверг данным, партию "Слуга народа" готовы поддержать 29,5% из всех опрошенных, "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 8,3%, Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 7,3%, ВО "Батькивщина" - 7,1%.

Партия "Сила и честь" Игоря Смешко набрала бы 4,2%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 3,2%.

Напомним:

  • В среду другое социологическое исследование показало, что в партии "Владимира Зеленского" 43,8% поддержки.
  • Верховная Рада в среду не внесла в повестке дня законопроект президента Украины по изменению избирательно законодательства, предусматривающих введение пропорциональное избирательное системы и снижение проходного барьера до 3%.

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Темы: Зеленский виборы


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