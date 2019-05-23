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Військових хотіли опитати про ставлення до переговорів із бойовиками

Четвер, 23 травня 2019, 13:56
Військових хотіли опитати про ставлення до переговорів із бойовиками

У командуванні "Північ" призначили службову перевірку через розпорядження провести опитування військовослужбовців щодо ставлення до переговорів із представниками так званих "ДНР" і "ЛНР".

Раніше Фонд "Повернись живим" оприлюднив документ, який нібито отримали у різних військових частинах 23 травня.

"Командирам військових частин організувати та провести вивчення серед особового складу ставлення військовослужбовців стосовно можливих перемовин з "ДНР"/"ЛНР" та в термін до 16:00 24.05.2019 через управління морально-психологічного забезпечення (доповісти – ред) аналіз вивчення даного питання та можливі наслідки зазначеного", – йдеться в папірці без вихідних даних.

 

За інформацією фонду, документ був підписаний та набув чинності ще 18 травня, тобто до інаугурації нового президента Володимира Зеленського та зміни начальника Генштабу ЗСУ.

"За даними наших джерел серед військових, на нараді 18 травня 2019 року у вже екс-начальника Генштабу Муженка говорили про можливі перемовини з Росією, а не з бойовиками "республік". І зрозуміти треба було ставлення суспільства до цього, а не військових", – зазначає фонд.

У свою чергу, Оперативне командування "Північ" у Facebook пояснило: "Зазначена в документі інформація мала на меті створення прогнозування можливих ризиків для громадян України та військовослужбовців Збройних Сил України та втілення упереджувальних заходів на майбутнє, щодо захисту цивільного населення".

"Втім, у документі, який наразі втратив юридичну силу та скасований, допущено викривлення інформації, яка мала бути направлена на усіх громадян України без виключення і не мала містити залучення військовослужбовців", – стверджує командування "Північ".

"В оперативному командуванні "Північ" з даного приводу призначено службову перевірку", – повідомили там. 

"Нагадаємо, що військовослужбовці Збройних Сил України не ведуть перемовин із незаконними збройними формуваннями та не приймають участі у політичних акціях", – наголосило військове керівництво.

Українська правда
Теми: арміяопитуванняДонбасДНРЛНР
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