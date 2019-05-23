Военных хотели опросить об отношении к переговорам с боевиками

В командовании "Север" назначили служебную проверку по поводу распоряжения провести опрос военнослужащих об отношении к переговорам с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Ранее Фонд "Вернись живым" обнародовал документ, который якобы получили в разных воинских частях 23 мая.

"Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношения военнослужащих к возможным переговорам с "ДНР"/"ЛНР" и в срок до 16:00 24.05.2019 через управление морально-психологического обеспечения (доложить – ред) анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного", – говорится в бумаге без исходящих данных.

По информации фонда, документ был подписан и вступил в силу еще 18 мая, то есть до инаугурации нового президента Владимира Зеленского и смены начальника Генштаба ВСУ.

"По данным наших источников среди военных, на совещании 18 мая 2019 года у уже экс-начальника Генштаба Муженко говорили о возможных переговоры с Россией, а не с боевиками "республик". И понять надо было отношение общества к этому, а не военных", – отмечает фонд.

В свою очередь, Оперативное командование "Север" в Facebook объяснило: "Указанная в документе информация была нацелена на создание прогнозирования возможных рисков для граждан Украины и военнослужащих Вооруженных Сил Украины и совершение предупредительных мер на будущее, относительно защиты гражданского населения".

"Впрочем, в документе, который сейчас утратил юридическую силу и отменен, допущено искажение информации, которая должна быть направлена ​​на всех граждан Украины без исключения и не должна была содержать привлечения военнослужащих", – утверждает командование "Север".

"В оперативном командовании "Север" по данному поводу назначена служебная проверка" – заявили там.

"Напомним, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины не ведут переговоров с незаконными вооруженными формированиями и не принимают участия в политических акциях", – подчеркнуло военное руководство.