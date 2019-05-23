Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Военных хотели опросить об отношении к переговорам с боевиками

Четверг, 23 мая 2019, 13:56
Военных хотели опросить об отношении к переговорам с боевиками

В командовании "Север" назначили служебную проверку по поводу распоряжения провести опрос военнослужащих об отношении к переговорам с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Ранее Фонд "Вернись живым" обнародовал документ, который якобы получили в разных воинских частях 23 мая.

"Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношения военнослужащих к возможным переговорам с "ДНР"/"ЛНР" и в срок до 16:00 24.05.2019 через управление морально-психологического обеспечения (доложить – ред) анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного", – говорится в бумаге без исходящих данных.

 

По информации фонда, документ был подписан и вступил в силу еще 18 мая, то есть до инаугурации нового президента Владимира Зеленского и смены начальника Генштаба ВСУ.

"По данным наших источников среди военных, на совещании 18 мая 2019 года у уже экс-начальника Генштаба Муженко говорили о возможных переговоры с Россией, а не с боевиками "республик". И понять надо было отношение общества к этому, а не военных", – отмечает фонд.

В свою очередь, Оперативное командование "Север" в Facebook объяснило: "Указанная в документе информация была нацелена на создание прогнозирования возможных рисков для граждан Украины и военнослужащих Вооруженных Сил Украины и совершение предупредительных мер на будущее, относительно защиты гражданского населения".

"Впрочем, в документе, который сейчас утратил юридическую силу и отменен, допущено искажение информации, которая должна быть направлена ​​на всех граждан Украины без исключения и не должна была содержать привлечения военнослужащих", – утверждает командование "Север".

"В оперативном командовании "Север" по данному поводу назначена служебная проверка" – заявили там.

"Напомним, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины не ведут переговоров с незаконными вооруженными формированиями и не принимают участия в политических акциях", – подчеркнуло военное руководство.

Украинская правда
Темы: армияопросДонбассДНРЛНР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
армия
Резников предлагает разрешить размещение иностранных военных баз в Украине
Милли рассказал, сколько украинских военных союзники подготовили для наступления
Зеленский разрешил получать офицерские звания без высшего образования
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: