Горбатюк відповів на закиди Портнова про справу Майдану

У Генеральній прокуратурі вбачають у звинуваченні Андрія Портнова керівництва ГПУ у приховуванні у справі про масові вбивства на Майдані бажання дискредитувати розслідування.

Так керівник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк прокоментував "Радіо Свобода" заяву екс-заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича.

22 травня Портнов написав, що сходив на допит у Генпрокуратуру у справі злочинів проти Майдану і "повідомив про роль глави департаменту спеціальних розслідувань Горбатюка і керівництва Генеральної прокуратури в приховуванні масових вбивств на Майдані".

Горбатюк на це відповів: "Офіційних заяв він не зробив. І, відповідно, ніяких даних конкретних не навів, тобто це якісь загальні емоційні виступи, на мою думку".

"Це бажання дискредитувати розслідування. Він намагався говорити слідчим, що ви там щось погано розслідували чи ваше керівництво, але ніяких фактів наведено не було. Офіційної заяви подано не було", – заявив представник ГПУ.

Коментуючи допит Портнова у середу, Горбатюк заявив, що його допитували у справі Майдану як свідка, повідомлень про підозру йому не повідомляли.

"Поки не повідомлено про підозру, він є у статусі свідка. Тобто поки не зібрано достатньо доказів для відкриття провадження щодо злочину. Навіть, якщо він, умовно кажучи, перевіряється", – заявив керівник управління спецрозслідувань.

"Тому є провадження майданівські, створення злочинної організації, в якій підозрюється колишній президент і ще дві справи, в яких він (портнов – ред.) буде допитуватися, і по яких він перевіряється. На сьогоднішній день йому не повідомлено про підозру", – додав Горбатюк.

За його словами, наступний допит Портнова відбудеться орієнтовно за 7-10 днів, оскільки той повідомив слідчим, що буде за кордоном.

Нагадаємо: