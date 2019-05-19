Луценко про Портнова: У вас є докази про скоєний ним злочин?

Генпрокурор Юрій Луценко дав зрозуміти, що слідство не знайшло доказів вчинення злочину екс-заступником глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрієм Портновим.

У коментарі до посту виконавчого директора Українського інституту майбутнього Віктора Андрусіва про те, що через бездіяльність Луценка Портнов повернувся до України генпрокурор написав: "А у вас є докази про скоєний ним злочин?".

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