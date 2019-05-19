Луценко про Портнова: У вас є докази про скоєний ним злочин?

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Неділя, 19 травня 2019, 18:55

Генпрокурор Юрій Луценко дав зрозуміти, що слідство не знайшло доказів вчинення злочину екс-заступником глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрієм Портновим.

У коментарі до посту виконавчого директора Українського інституту майбутнього Віктора Андрусіва про те, що через бездіяльність Луценка Портнов повернувся до України генпрокурор написав: "А у вас є докази про скоєний ним злочин?".

 

Нагадаємо:

  • 19 травня екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну. 
  • У березні 2018 року стало відомо, що стосовно Портнова розпочато кримінальне провадження за статтею "державна зрада". У свою чергу екс-перший заступник глави АП заявив, що буде судитися з СБУ, яка звинуватила його у державній зраді.
  • Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 рр, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 рр. був головним юристом команди Юлії Тимошенко. 
  • Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році. 
  • Портнов виграв суд до ГПУ про захист честі, гідності та ділової репутації: суд визнав дії Генпрокуратури щодо Портнова "протиправними, весь обсяг інформації про нібито його причетності до трагічних подій на Майдані в лютому 2014 недостовірним і невідповідним дійсності, зобов'язавши відновити його порушені права".
  • У листопаді 2014 р. прокуратура всьоме програла Портнову у суді: Печерський райсуд Києва задовольнив черговий позов Портнова до ГПУ та визнав незаконною переписку ГПУ з ЄС щодо Портнова.  Суд зобов'язав прокуратуру направити до ЄС лист, яким Євросоюз буде поінформовано "про свої незаконні дії, і направити дане рішення суду протягом 30 днів". 
  • У 2014 р. Портнова було внесено до санкційного списку ЄС, однак екс-посадовець отримав шенгенську візу у Швейцарії.
  • У 2015 р. ГПУ оголосила підозру Портнову у тому, що він "незаконно заволодів" своєю викладацькою зарплатою, його було оголошено в розшук.
  • У жовтні 2015 року стало відомо, що Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, зняв санкції з Портнова, а Печерський райсуд Києва зобов'язав слідство припинити розшук Портнова. 
  • Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.

Українська правда

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Теми: Луценко Портнов


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