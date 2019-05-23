Горбатюк ответил на упреки Портнова о деле Майдана

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Четверг, 23 мая 2019, 17:31

В Генеральной прокуратуре видят в обвинении Андрея Портнова руководства ГПУ в утаивании по делу о массовых убийствах на Майдане желание дискредитировать расследование.

Так руководитель управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк прокомментировал "Радио Свобода" заявление экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича.

22 мая Портнов написал, что сходил на допрос в Генпрокуратуру по делу преступлений против Майдана и "сообщил о роли главы департамента специальных расследований Горбатюка и руководства Генеральной прокуратуры в сокрытии массовых убийств на Майдане".

Горбатюк на это ответил: "Официальных заявлений он не сделал. И, соответственно, никаких данных конкретных не привел, то есть это какие-то общие эмоциональные выступления, по моему мнению".

"Это желание дискредитировать расследование. Он пытался говорить следователям, что вы там что-то плохо расследовали или ваше руководство, но никаких фактов приведено не было. Официального заявления подано не было", – заявил представитель ГПУ.

Комментируя допрос Портнова в среду, Горбатюк заявил, что его допрашивали по делу Майдана как свидетеля, сообщений о подозрении ему не сообщали.

"Пока не сообщается о подозрении, он в статусе свидетеля. То есть пока не собрано достаточно доказательств для открытия производства о преступлении. Даже если он, условно говоря, проверяется", – заявил руководитель управления спецрасследований.

"Поэтому есть производства майдановские, создание преступной организации, в которой подозревается бывший президент и еще два дела, в которых он (Портнов – ред.) будет допрашиваться, и по которым он проверяется. На сегодняшний день ему не сообщено о подозрении", – добавил Горбатюк.

По его словам, следующий допрос Портнова состоится ориентировочно через 7-10 дней, поскольку тот сообщил следователям, что будет за рубежом.

Напомним:

  • 19 мая Портнов вернулся в Украину после более 5 лет жизни за границей.
  • Генпрокурор Юрий Луценко дал понять, что следствие не нашло доказательств совершения преступления Портновым.
  • Портнов покинул Украину в 2014 году после событий Евромайдана.
  • 5 марта 2014 года Евросоюз заморозил на год активы 18 бывших украинских чиновников, подозреваемых в незаконном завладении государственной собственностью. Под санкции попал также Портнов.
  • Через год Европейский союз исключил из санкционного списка четырех бывших украинских чиновников, в том числе и Портнова.

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Темы: Портнов Генпрокуратура Майдан


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