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Портнов заявив, що повернувся в Україну

Неділя, 19 травня 2019, 12:27
Портнов заявив, що повернувся в Україну

Екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну. 

Про це Портнов повідомив у своєму Тelegram-каналі 19 травня. 

"Друзі, понад 5 років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які залишили Україну - час повертатися, будувати і відновлювати. Привіт, моя дорога Батьківщина!", - заявив він. 

 

Нагадаємо, 

  • Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 рр, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 рр. був головним юристом команди Юлії Тимошенко. 
  • Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році. 
  • Портнов виграв суд до ГПУ про захист честі, гідності та ділової репутації: суд визнав дії Генпрокуратури щодо Портнова "протиправними, весь обсяг інформації про нібито його причетності до трагічних подій на Майдані в лютому 2014 недостовірним і невідповідним дійсності, зобов'язавши відновити його порушені права".
  • У листопаді 2014 р. прокуратура всьоме програла Портнову у суді: Печерський райсуд Києва задовольнив черговий позов Портнова до ГПУ та визнав незаконною переписку ГПУ з ЄС щодо Портнова.  Суд зобов'язав прокуратуру направити до ЄС лист, яким Євросоюз буде поінформовано "про свої незаконні дії, і направити дане рішення суду протягом 30 днів". 
  • У 2014 р. Портнова було внесено до санкційного списку ЄС, однак екс-посадовець отримав шенгенську візу у Швейцарії.
  • У 2015 р. ГПУ оголосила підозру Портнову у тому, що він "незаконно заволодів" своєю викладацькою зарплатою, його було оголошено в розшук.
  • У жовтні 2015 року стало відомо, що Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, зняв санкції з Портнова, а Печерський райсуд Києва зобов'язав слідство припинити розшук Портнова. 
  • Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.  
  • У березні 2018 року стало відомо, що стосовно Портнова  розпочато кримінальне провадження за статтею "державна зрада". У свою чергу екс-перший заступник глави АП заявив, що буде судитися з СБУ, яка звинуватила його у державній зраді.
  • Олігарх Ігор Коломойський в інтерв’ю "Bihus.info" заявив, що Портнов не має стосунку до команди новообраного президента Володимира Зеленського.
  • Сам Коломойський повернувся в Україну після кількарічного перебування поза її межами напередодні інавгурації Зеленського. 

Українська правда

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Теми: ПортновЯнуковичінавгурація
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