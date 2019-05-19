Портнов заявив, що повернувся в Україну

Екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.

Про це Портнов повідомив у своєму Тelegram-каналі 19 травня.

"Друзі, понад 5 років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які залишили Україну - час повертатися, будувати і відновлювати. Привіт, моя дорога Батьківщина!", - заявив він.

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