Портнов заявив, що повернувся в Україну
Неділя, 19 травня 2019, 12:27
Екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.
Про це Портнов повідомив у своєму Тelegram-каналі 19 травня.
"Друзі, понад 5 років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які залишили Україну - час повертатися, будувати і відновлювати. Привіт, моя дорога Батьківщина!", - заявив він.
Нагадаємо,
- Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 рр, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 рр. був головним юристом команди Юлії Тимошенко.
- Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році.
- Портнов виграв суд до ГПУ про захист честі, гідності та ділової репутації: суд визнав дії Генпрокуратури щодо Портнова "протиправними, весь обсяг інформації про нібито його причетності до трагічних подій на Майдані в лютому 2014 недостовірним і невідповідним дійсності, зобов'язавши відновити його порушені права".
- У листопаді 2014 р. прокуратура всьоме програла Портнову у суді: Печерський райсуд Києва задовольнив черговий позов Портнова до ГПУ та визнав незаконною переписку ГПУ з ЄС щодо Портнова. Суд зобов'язав прокуратуру направити до ЄС лист, яким Євросоюз буде поінформовано "про свої незаконні дії, і направити дане рішення суду протягом 30 днів".
- У 2014 р. Портнова було внесено до санкційного списку ЄС, однак екс-посадовець отримав шенгенську візу у Швейцарії.
- У 2015 р. ГПУ оголосила підозру Портнову у тому, що він "незаконно заволодів" своєю викладацькою зарплатою, його було оголошено в розшук.
- У жовтні 2015 року стало відомо, що Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, зняв санкції з Портнова, а Печерський райсуд Києва зобов'язав слідство припинити розшук Портнова.
- Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.
- У березні 2018 року стало відомо, що стосовно Портнова розпочато кримінальне провадження за статтею "державна зрада". У свою чергу екс-перший заступник глави АП заявив, що буде судитися з СБУ, яка звинуватила його у державній зраді.
- Олігарх Ігор Коломойський в інтерв’ю "Bihus.info" заявив, що Портнов не має стосунку до команди новообраного президента Володимира Зеленського.
- Сам Коломойський повернувся в Україну після кількарічного перебування поза її межами напередодні інавгурації Зеленського.
Українська правда