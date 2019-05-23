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Коломойський в день інавгурації зустрічався з Аваковим

Четвер, 23 травня 2019, 17:50

Олігарх Ігор Коломойський зустрічався з главою Міністерства внутрішніх справ Арсеном Аваковим в день інавгурації президента Володимира Зеленського 21 травня.

Про це сам Коломойський розповів в інтерв'ю відео-проекту УП "Чітко інтерв'ю", яке  вийде на сайті і на Youtube-каналі "Української правди" у четвер увечері.

"Зустріч старих друзів. Два роки не бачилися", – відповів Коломойський на питання про мотив зустрічі.

Природу цієї дружби олігарх описує так:

"Бойова співдружність. Я з Аваковим не був знайомий особисто до 2014 року, поки він не став міністром внутрішніх справ, а я губернатором".

При цьому Коломойський стверджує, що не має точок перетину з Аваковим в бізнесі:

"Ніколи не перетиналися, не перетинаємося. Поки він при посаді, швидше за все, і не будемо перетинатися. У нас навіть немає ніяких позначок. Ні бізнес-ідей, які б на сьогоднішній день могли б нас об'єднати. Навіть теоретично".

На питання, чи має Зеленський намір залишити Авакова на посаді глави МВС, Коломойський відповів наступним чином:

"Новий президент не має відношення до цієї посади. То які у нього можуть бути наміри в той чи інший бік, якщо він до цієї посади не має відношення?".

На ремарку про те, що, наприклад, "Слуга народу" може виграти вибори або увійти в більшість і подати кандидатуру Авакова на посаду міністра внутрішніх справ, олігарх відповів: "Безумовно".

Однак, на думку Коломойського, говорити про це - занадто рано.

"Я думаю, що вони навіть не обговорювали це питання. До цього ще далеко. А яка буде коаліція – ніхто не знає".

"Чи вірю я в те, що вони візьмуть більше 50% і зможуть самостійно, не створюючи коаліцію, сформувати уряд? Це було б дуже сміливе твердження, скажімо так. Але мені здається, що якась коаліція все одно буде. З двох або трьох партій", – зазначив олігарх.

На питання про майбутнє Авакова і гепрокурора Юрія Луценка Коломойський припустив наступне:

"Я думаю, що до виборів будуть нормально працювати, виконувати свої обов'язки. Якщо раптом не захочуть грюкнути дверима і піти в політику, або просто відпочити. Там працювати – не надто солодко. Це комусь здається, що там медом намазано".

Нагадаємо:

  • Олігарх Ігор Коломойський прилетів в Україну з Ізраїлю 16 травня. Він не був в Україні з червня 2017 року.
  • Правоохоронні органи розслідували ряд проваджень через можливі зловживання колишніх власників "Приватбанку" (Коломойський і Геннадій Боголюбов), а саме – ймовірного виведення мільярдів доларів із банку перед націоналізацією.

Українська правда

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Теми: КоломойськийАваков
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