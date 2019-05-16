Коломойський прилетів в Україну
Четвер, 16 травня 2019, 03:19
В Україну з Ізраїлю прилетів олігарх Ігор Коломойський. Він не був в Україні з червня 2017 року.
Про це у cвоєму Telegram-каналі повідомив журналіст "Схем" Михайло Ткач.
"О 02:30 із Тель-Авіва в аеропорт Дніпра прилетів літак групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT. Про пасажирів поки інформації немає", - написав він.
Пізніше журналіст додав, що, за інформацією джерел, цим літаком прилетів олігарх Ігор Коломойський.
Сам олігарх у коментарі виданню theБабель підтвердив, що повернувся до України. На уточнююче питання, чим займеться в першу чергу, Коломойський відповів, що не знає.
Коломойський підтвердив і кореспонденту "Української правди", що він в Україні, але деталей не повідомив.
Нагадаємо:
- Раніше стало відомо, що в Україну з Ізраїлю прилетів партнер Коломойського Геннадій Боголюбов.
- Олігарх Ігор Коломойський, з яким пов’язують новообраного президента, заявляв, що готується повернутися в Україну з Ізраїля після інавгурації Володимира Зеленського.
- Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що дату інавгурації новообраного президента призначать з 14 травня, тобто з початком пленарного тижня ВР.
- Зеленський виступив з вимогою щоб інавгурація відбулася вже 19 травня.
Українська правда