Коломойський прилетів в Україну

В Україну з Ізраїлю прилетів олігарх Ігор Коломойський. Він не був в Україні з червня 2017 року.

Про це у cвоєму Telegram-каналі повідомив журналіст "Схем" Михайло Ткач.

"О 02:30 із Тель-Авіва в аеропорт Дніпра прилетів літак групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT. Про пасажирів поки інформації немає", - написав він.

Пізніше журналіст додав, що, за інформацією джерел, цим літаком прилетів олігарх Ігор Коломойський.

Сам олігарх у коментарі виданню theБабель підтвердив, що повернувся до України. На уточнююче питання, чим займеться в першу чергу, Коломойський відповів, що не знає.

Коломойський підтвердив і кореспонденту "Української правди", що він в Україні, але деталей не повідомив.

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