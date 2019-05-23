Коломойский в день инаугурации встречался с Аваковым

Олигарх Игорь Коломойский встречался з главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым в день инаугурации президента Владимира Зеленского 21 мая.

Об этом сам Коломойский рассказал в интервью видео-проекта УП "Четко интервью", которое выйдет на сайте и на Youtube-канале "Украинской правды" в четверг вечером.

"Встреча старых друзей. Два года не виделись", – ответил Коломойский на вопрос о мотиве встречи.

Природу этой дружбы олигарх описывает так:

"Боевое содружество. Я с Аваковым не был знаком лично до 2014 года, пока он не стал министром внутренних дел, а я губернатором".

При этом Коломойский утверждает, что не имеет точек пересечения с Аваковым в бизнесе:

"Никогда не пересекались, не пересекаемся. Пока он при должности, скорее всего, и не будем пересекаться. У нас даже нет никаких наметок. Нет бизнес-идей, которые бы на сегодняшний день могли бы нас объединить. Даже теоретически".

На вопрос, имеет ли Зеленский намерение оставить Авакова на должности главы МВД, Коломойский ответил следующим образом.

"Новый президент не имеет отношения к этой должности. Так какие у него могут быть намерения в ту или иную сторону, если он к этой должности не имеет отношения?"

На ремарку о том, что, например, "Слуга народа" может выиграть выборы или войти в большинство и подать кандидатуру министра внутренних дел Арсения Авакова, олигарх ответил: "Безусловно".

Однако, по мнению Коломойского, говорить об этом – слишком рано.

"Я думаю, что они даже не обсуждали этот вопрос. До этого еще далеко. А какая будет коалиция – никто не знает".

"Верю ли я в то, что они возьмут больше 50% и смогут самостоятельно, не создавая коалицию, сформировать правительство? Это было бы очень смелое утверждение, скажем так. Но мне кажется, что какая-то коалиция все равно будет. Из двух или трех партий", – отметил олигарх.

На вопрос о будущем Авакова и гепрокурора Юрия Луценко Коломойский предположил следующее:

"Я думаю, что до выборов будут нормально работать, выполнять свои обязанности. Если вдруг не захотят хлопнуть дверью и пойти в политику, или просто отдохнуть. Там работать – не большой сахар. Кому-то кажется, что там медом намазано".

Напомним: