ЗМІ тричі помітили кортеж Коломойського біля дому Тимошенко

Кортеж олігарха Ігоря Коломойського тричі приїжджав до будинку лідерки Юлії Тимошенко у Козині, Київській області. Водночас Тимошенко заперечує, що бачилась з олігархом, а він стверджує, що надсилав свої автомобілі до Тимошенко, щоб відволікти від себе увагу журналістів.

Про це повідомляють "Схеми".

Журналісти розповіли, що 18 травня помітили, як кортеж олігарха поїхав до Козина.

"Біля воріт політикині запаркована та ж BMW, яка виїжджала з офісу Коломойського, і авто супроводу самої Тимошенко – це з високою вірогідністю свідчить про те, що на той момент вона була вдома", - припускають журналісти.

Кортеж Коломойського заїжджає до котеджного містечка, де мешкає Юлія Тимошенко - "Схеми"

За їхніми словами, автівки були в котеджному містечку близько години і потім виїхали на Обухівську трасу та повернулися до офісу Коломойського.

Біля воріт Тимошенко запарковане авто її супроводу - "Схеми"

Увечері 21 травня кортеж Коломойського знову попрямував до котеджного містечка, де мешкає Юлія Тимошенко.

Наступного ранку Тимошенко разом з іншими лідерами парламентських фракцій зустрілася з президентом Володимиром Зеленським і висловлювала підтримку його рішення про розпуск Верховної Ради.

Надвечір 22 травня "Схеми" знову помітили автівку супроводу Коломойського. Вона знову була запаркована біля заїзду до котеджного містечка, де живе Тимошенко. За 10 хвилин із воріт її маєтку виїхала машина Коломойського.

"Кортеж спершу залишив котеджне містечко, а за кілька хвилин знову туди повернувся. До знімальної групи викликали поліцію", - розповіли журналісти.

Наступного дня журналісти поцікавилися у Юлії Тимошенко про причини її зустрічей з олігархом.

"Дорогі друзі, я думаю, навряд чи він відвідував. Ви знаєте, скільки там різних…", - сказала вона і залишила питання журналістів без відповіді.

Водночас олігарх спростовує факт зустрічей з Тимошенко і назвав те, що побачили журналісти, "інсценуванням".

"У зв’язку з відкритим стеженням, яке організовують журналісти після мого приїзду в Україну, я продумав систему їхньої дезорієнтації. Коли мені потрібно кудись їхати, я відправляю свою основну машину BMW – номери ви знаєте – з автівкою супроводу за адресами відомих публічних осіб. Зокрема, за адресою пані Тимошенко. Тричі. У цей час я виїжджаю на інших авто, які ви не знаєте, і їду на потрібні мені зустрічі. З трьох поїздок моїх авто за адресами пані Тимошенко жодної зустрічі не було", - стверджує Коломойський.

Також "Схеми" розповіли, що помітили автівки Коломойського біля маєтку, яким користується народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Грановський, "якого за президентства Порошенка називали тіньовим куратором судової системи та органів прокуратури".

Журналісти запитали, що робив Коломойський у заміському маєтку в Козині, яким користується Грановський. У відповідь той заперечив, що має будинок за містом.

Коломойський також заперечив факт зустрічей з Грановським.

"Про пана Грановського – теж ні. У мене є цілий перелік адрес публічних осіб – тож ви дивіться уважно, хто їздить у авто. Я машину завжди заповнюю повністю – завжди сидять чотири людини: водій і ще троє. Перепрошую, але кожен грає у свою гру", - зазначив олігарх.

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