Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ тричі помітили кортеж Коломойського біля дому Тимошенко

Четвер, 23 травня 2019, 22:21
ЗМІ тричі помітили кортеж Коломойського біля дому Тимошенко

Кортеж олігарха Ігоря Коломойського тричі приїжджав до будинку лідерки Юлії Тимошенко у Козині, Київській області. Водночас Тимошенко заперечує, що бачилась з олігархом, а він стверджує, що надсилав свої автомобілі до Тимошенко, щоб відволікти від себе увагу журналістів.

Про це повідомляють "Схеми".

Журналісти розповіли, що 18 травня помітили, як кортеж олігарха поїхав до Козина.

"Біля воріт політикині запаркована та ж BMW, яка виїжджала з офісу Коломойського, і авто супроводу самої Тимошенко – це з високою вірогідністю свідчить про те, що на той момент вона була вдома", - припускають журналісти.

 
Кортеж Коломойського заїжджає до котеджного містечка, де мешкає Юлія Тимошенко - "Схеми"

За їхніми словами, автівки були в котеджному містечку близько години і потім виїхали на Обухівську трасу та повернулися до офісу Коломойського.

 
Біля воріт Тимошенко запарковане авто її супроводу - "Схеми"

Увечері 21 травня кортеж Коломойського знову попрямував до котеджного містечка, де мешкає Юлія Тимошенко.

Наступного ранку Тимошенко разом з іншими лідерами парламентських фракцій зустрілася з президентом Володимиром Зеленським і висловлювала підтримку його рішення про розпуск Верховної Ради.

Надвечір 22 травня "Схеми" знову помітили автівку супроводу Коломойського. Вона знову була запаркована біля заїзду до котеджного містечка, де живе Тимошенко. За 10 хвилин із воріт її маєтку виїхала машина Коломойського.

"Кортеж спершу залишив котеджне містечко, а за кілька хвилин знову туди повернувся. До знімальної групи викликали поліцію", - розповіли журналісти.

Наступного дня журналісти поцікавилися у Юлії Тимошенко про причини її зустрічей з олігархом.

"Дорогі друзі, я думаю, навряд чи він відвідував. Ви знаєте, скільки там різних…", - сказала вона і залишила питання журналістів без відповіді.

Водночас олігарх спростовує факт зустрічей з Тимошенко і назвав те, що побачили журналісти, "інсценуванням".

"У зв’язку з відкритим стеженням, яке організовують журналісти після мого приїзду в Україну, я продумав систему їхньої дезорієнтації. Коли мені потрібно кудись їхати, я відправляю свою основну машину BMW – номери ви знаєте – з автівкою супроводу за адресами відомих публічних осіб. Зокрема, за адресою пані Тимошенко. Тричі. У цей час я виїжджаю на інших авто, які ви не знаєте, і їду на потрібні мені зустрічі. З трьох поїздок моїх авто за адресами пані Тимошенко жодної зустрічі не було", - стверджує Коломойський.

Також "Схеми" розповіли, що помітили автівки Коломойського біля маєтку, яким користується народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Грановський, "якого за президентства Порошенка називали тіньовим куратором судової системи та органів прокуратури".

Журналісти  запитали, що робив Коломойський у заміському маєтку в Козині, яким користується Грановський. У відповідь той заперечив, що має будинок за містом.

Коломойський також заперечив факт зустрічей з Грановським.

"Про пана Грановського – теж ні. У мене є цілий перелік адрес публічних осіб – тож ви дивіться уважно, хто їздить у авто. Я машину завжди заповнюю повністю – завжди сидять чотири людини: водій і ще троє. Перепрошую, але кожен грає у свою гру", - зазначив олігарх.

Нагадаємо:

  • Олігарх Ігор Коломойський прилетів в Україну з Ізраїлю 16 травня. Він не був в Україні з червня 2017 року.
  • Коломойський зустрічався з главою Міністерства внутрішніх справ Арсеном Аваковим в день інавгурації президента Володимира Зеленського 21 травня.

"Українська правда" в Threads

Теми: КоломойськийТимошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Коломойський
СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ
Схема на "Центренерго": суд призначив заставу керівнику пов'язаної з Коломойським компанії
Верховний Суд скасував рішення на користь заводу Коломойського у справі ПриватБанку
Останні новини
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджений дім, садок і згорілі машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
Усі новини...
Реклама: