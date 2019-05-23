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СМИ трижды заметили кортеж Коломойского у дома Тимошенко

Четверг, 23 мая 2019, 22:21
СМИ трижды заметили кортеж Коломойского у дома Тимошенко

Кортеж олигарха Игоря Коломойского трижды приезжал к дому лидерки "Батькивщины" Юлии Тимошенко в Козине, Киевской области. В то же время Тимошенко отрицает, что виделась с олигархом, а он утверждает, что посылал свои автомобили к Тимошенко, чтобы отвлечь от себя внимание журналистов.

Об этом сообщают "Схемы".

Журналисты рассказали, что 18 мая заметили, как кортеж олигарха поехал в Козин.

"У ворот политика запаркована тот же BMW, который выезжал из офиса Коломойского и авто сопровождения самой Тимошенко - это с высокой вероятностью свидетельствует о том, что на тот момент она была дома", - предполагают журналисты.

 
Кортеж Коломойского заезжает к коттеджный городок, где живет Юлия Тимошенко - "Схемы"

По их словам, машины были в коттеджном городке около часа и потом выехали на Обуховской трассе и вернулись в офис Коломойского.

 
У ворот Тимошенко запаркованное авто ее сопровождения - "Схемы"

Вечером 21 мая кортеж Коломойского снова направился к коттеджному городку, где живет Юлия Тимошенко.

На следующее утро Тимошенко вместе с другими лидерами парламентских фракций встретилась с президентом Владимиром Зеленским и выражала поддержку его решения о роспуске Верховной Рады.

К вечеру 22 мая "Схемы" снова заметили машину сопровождения Коломойского. Она снова была запаркована у въезда в коттеджный городок, где живет Тимошенко. За 10 минут из ворот ее имения выехала машина Коломойского.

"Кортеж сначала оставил коттеджный городок, а через несколько минут снова туда вернулся. К съемочной группы вызвали полицию", - рассказали журналисты.

На следующий день журналисты поинтересовались у Юлии Тимошенко о причинах ее встреч с олигархом.

"Дорогие друзья, я думаю, вряд ли он посещал. Вы знаете, сколько там разных ...", - сказала она и оставила вопрос журналистов без ответа.

В то же время олигарх опровергает факт встречи с Тимошенко и назвал то, что увидели журналисты, "инсценировкой".

"В связи с открытой слежкой, которую организируют журналисты после моего приезда в Украину, я продумал систему их дезориентации. Когда мне нужно куда-то ехать, я отправляю свою основную машину BMW - номера вы знаете - с автомобилем сопровождения по адресам известных публичных лиц. В частности, по адресу Тимошенко. Трижды. В это время я выезжаю на других авто, которые вы не знаете, и еду на нужные мне встречи. Из трех поездок моих авто по адресам Тимошенко ни одной встречи не было", - утверждает Коломойский.

Также "Схемы" рассказали, что заметили машины Коломойского возле имения, которым пользуется народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Грановский, "которого при президентстве Порошенко называли теневым куратором судебной системы и органов прокуратуры".

Журналисты спросили, что делал Коломойский в загородном имении в Козине, которым пользуется Грановский. В ответ тот возразил, что не имеет дома за городом.

Коломойский также отрицает факт встречи с Грановским.

"О господине Грановского - тоже нет. У меня есть целый список адресов публичных лиц - так вы смотрите внимательно, кто ездит в авто. Я машину всегда заполняю полностью - всегда сидят четыре человека: водитель и еще трое. Извините, но каждый играет в свою игру", - отметил олигарх.

Напомним:

  • Олигарх Игорь Коломойский прилетел в Украину из Израиля 16 мая. Он не был в Украине с июня 2017 года.
  • Коломойский встречался з главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым в день инаугурации президента Владимира Зеленского 21 мая.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КоломойскийТимошенко
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