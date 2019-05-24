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Сотня людей пікетує синод ПЦУ, скандуючи "Філарет – наш патріарх"

П'ятниця, 24 травня 2019, 11:38
Сотня людей пікетує синод ПЦУ, скандуючи Філарет – наш патріарх
Роман Романюк, УП

На вулиці Володимирській під стінами Софії Київської, де проходить синод Православної церкви України проходить мітинг на підтримку Філарета.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

Засідання синоду розпочалося. Очікується, що воно триватиме 3-4 години. Біля Будинку митрополита чекають журналісти, а члени синоду засідають всередині.

 
роман романюк, уп

Біля проїзної брами під муром Софії перебувають до сотні осіб: всі люди – старшого віку.

Мітингувальники скандують "Філарет - наш патріарх".

Серед плакатів є зокрема такі: "Методи НКВД в управлінні ПЦУ", "Одеса з Патріархом". "Філарет – наш Патріарх", "Епіфаній, не руйнуй церкву".

 
роман романюк, уп

Священний синод Православної церкви України 24 травня має обговорити зокрема конфлікт у церкві.

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Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі було підписано Томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.
  • На початку травня Філарет заявляв, що УПЦ КП не ліквідована, та направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату.
  • На сайті колишньої УПЦ КП було оприлюднене різке звернення Філарета до Епіфанія та запрошення його на святкування пам’яті святого священномученика Макарія, також на бланку Київського патріархату.
  • У відповідь на заяву Філарета у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної церкви України.
  • 12 травня Філарет заявив, що допускає поділ Православної церкви України.
  • Пізніше він дав прес-конференцію, на якій звинуватив Епіфанія у тому, що він намагався усунути його від служіння, що не Епіфаній керує ПЦУ, а ним керують.
  • Філарет стверджує, що п’ятий президент Петро Порошенко обіцяв йому негласне управління автокефальною церквою.
  • У свою чергу предстоятель помісної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що звинувачення почесного патріарха Філарета неправдиві.

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП
Теми: церква
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