Сотня людей пікетує синод ПЦУ, скандуючи "Філарет – наш патріарх"

На вулиці Володимирській під стінами Софії Київської, де проходить синод Православної церкви України проходить мітинг на підтримку Філарета.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

Засідання синоду розпочалося. Очікується, що воно триватиме 3-4 години. Біля Будинку митрополита чекають журналісти, а члени синоду засідають всередині.

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Біля проїзної брами під муром Софії перебувають до сотні осіб: всі люди – старшого віку.

Мітингувальники скандують "Філарет - наш патріарх".

Серед плакатів є зокрема такі: "Методи НКВД в управлінні ПЦУ", "Одеса з Патріархом". "Філарет – наш Патріарх", "Епіфаній, не руйнуй церкву".

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Священний синод Православної церкви України 24 травня має обговорити зокрема конфлікт у церкві.

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