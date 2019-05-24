Сотня людей пикетирует синод ПЦУ, скандируя "Филарет - наш патриарх"

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Пятница, 24 мая 2019, 11:38
Роман Романюк, УП

На улице Владимирской под стенами Софии Киевской, где проходит синод Православной церкви Украины, проходит митинг в поддержку Филарета.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

 
роман романюк, уп

Заседание Синода началось. Ожидается, что оно продлится 3-4 часа. У Дома митрополита ждут журналисты, а члены синода заседают внутри.

Под стенами Софии находятся около сотни человек: все - люди старшего возраста.

Митингующие скандируют "Филарет - наш патриарх"".

Среди плакатов есть, в частности такие: "Методы НКВД в управлении ПЦУ", "Одесса с Патриархом". "Филарет - наш Патриарх", "Епифаний, не разрушай церковь".

 
роман романюк, уп

Священный синод Православной церкви Украины 24 мая должен обсудить в частности конфликт в церкви.

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Напомним:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.
  • В начале мая Филарет заявлял, что УПЦ КП не ликвидирована, и направил почти всем епископам ПЦУ приглашение на встречу на бланках несуществующего Киевского патриархата.
  • На сайте бывшей УПЦ КП было обнародовано резкое обращение Филарета к Епифанию и приглашение его на празднование памяти священномученика Макария, также на бланке Киевского патриархата.
  • В ответ на заявление Филарета в Министерстве культуры заявили, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила существование и вошла в состав Православной церкви Украины.
  • 12 мая Филарет заявил, что допускает разделение Православной церкви Украины. Он также утверждал, что, как и предстоятель ПЦУ, уполномочен созывать Собор.
  • Позже он дал пресс-конференцию, на которой обвинил Епифания в том, что он пытался отстранить его от служения, и что не Епифаний руководит ПЦУ, а им управляют.
  • Филарет утверждает, что пятый президент Петр Порошенко обещал ему негласное управления автокефальной церковью.
  • В свою очередь предстоятель поместной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что обвинения почетного патриарха Филарета неправдивые.

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП

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Темы: церковь


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