Сотня людей пикетирует синод ПЦУ, скандируя "Филарет - наш патриарх"

На улице Владимирской под стенами Софии Киевской, где проходит синод Православной церкви Украины, проходит митинг в поддержку Филарета.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

роман романюк, уп

Заседание Синода началось. Ожидается, что оно продлится 3-4 часа. У Дома митрополита ждут журналисты, а члены синода заседают внутри.

Под стенами Софии находятся около сотни человек: все - люди старшего возраста.

Митингующие скандируют "Филарет - наш патриарх"".

Среди плакатов есть, в частности такие: "Методы НКВД в управлении ПЦУ", "Одесса с Патриархом". "Филарет - наш Патриарх", "Епифаний, не разрушай церковь".

роман романюк, уп

Священный синод Православной церкви Украины 24 мая должен обсудить в частности конфликт в церкви.

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Напомним: