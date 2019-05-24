Сотня людей пикетирует синод ПЦУ, скандируя "Филарет - наш патриарх"
На улице Владимирской под стенами Софии Киевской, где проходит синод Православной церкви Украины, проходит митинг в поддержку Филарета.
Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".
Заседание Синода началось. Ожидается, что оно продлится 3-4 часа. У Дома митрополита ждут журналисты, а члены синода заседают внутри.
Под стенами Софии находятся около сотни человек: все - люди старшего возраста.
Митингующие скандируют "Филарет - наш патриарх"".
Среди плакатов есть, в частности такие: "Методы НКВД в управлении ПЦУ", "Одесса с Патриархом". "Филарет - наш Патриарх", "Епифаний, не разрушай церковь".
Священный синод Православной церкви Украины 24 мая должен обсудить в частности конфликт в церкви.
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Напомним:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.
- В начале мая Филарет заявлял, что УПЦ КП не ликвидирована, и направил почти всем епископам ПЦУ приглашение на встречу на бланках несуществующего Киевского патриархата.
- На сайте бывшей УПЦ КП было обнародовано резкое обращение Филарета к Епифанию и приглашение его на празднование памяти священномученика Макария, также на бланке Киевского патриархата.
- В ответ на заявление Филарета в Министерстве культуры заявили, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила существование и вошла в состав Православной церкви Украины.
- 12 мая Филарет заявил, что допускает разделение Православной церкви Украины. Он также утверждал, что, как и предстоятель ПЦУ, уполномочен созывать Собор.
- Позже он дал пресс-конференцию, на которой обвинил Епифания в том, что он пытался отстранить его от служения, и что не Епифаний руководит ПЦУ, а им управляют.
- Филарет утверждает, что пятый президент Петр Порошенко обещал ему негласное управления автокефальной церковью.
- В свою очередь предстоятель поместной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что обвинения почетного патриарха Филарета неправдивые.