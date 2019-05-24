Нацполіція разом зі США, Канадою та ЄС розробила план свого розвитку до 2023 року

Нацполіція України за участю консультативної місії Європейського Союзу, канадських та американських партнерів підготувала проект стратегії розвитку відомства до 2023 року.

Про це заявив голова Нацполіції Сергій Князєв, передає прес-служба відомства.

За його словами, метою є розвиток та удосконалення роботи органів та підрозділів поліції України.

Зазначається, що зокрема, в рамках проекту стратегії пріоритетними напрямками діяльності визначено удосконалення роботи у сфері забезпечення публічної безпеки, протидія злочинності, дотримання та забезпечення захисту прав людини.

Крім того, проект стратегії передбачає якісне та доступне надання поліцейських послуг, прозорість та нову форму підзвітності поліції перед громадою.

"Ми вже почали реалізовувати низку проектів. На сьогодні ці проекти пройшли громадське обговорення. Наразі тривають визначені законодавством процедури щодо їхнього затвердження",- сказав Князєв.