Нацполиция вместе с США, Канадой на ЕС разработала план своего развития до 2023 года

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Пятница, 24 мая 2019, 12:00

Нацполиция Украины при участии консультативной миссии Европейского Союза, канадских и американских партнеров подготовила проект стратегии развития ведомства до 2023 года.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, целью является развитие и совершенствование работы органов и подразделений полиции Украины.

Отмечается, что в частности, в рамках проекта стратегии приоритетными направлениями деятельности определены совершенствования работы в сфере обеспечения общественной безопасности, противодействие преступности, соблюдения и обеспечения защиты прав человека.

Кроме того, проект стратегии предусматривает качественное и доступное предоставление полицейских услуг, прозрачность и новую форму подотчетности полиции перед обществом.

"Мы уже начали реализовывать ряд проектов. На сегодня эти проекты прошли общественное обсуждение. Сейчас продолжаются определенные законодательством процедуры по их утверждению", - сказал Князев.

Украинская правда

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Темы: полиция Князев


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