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Луценко про можливу відставку: Прогинати хребта за посаду не буду

П'ятниця, 24 травня 2019, 15:04

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що не збирається "прогинати хребта" за будь-яку посаду, але і подавати у відставку через ультиматуми теж не буде.

Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net.

"Будь-яка посада тимчасова, я за неї не прогинав і не буду прогинати хребта, ні в кого нічого просить не збираюся. Закон не передбачає можливості президенту зняти генпрокурора одноосібно. Якщо комусь хочеться негайно, то для цього є два способи: моя заява або недовіра в парламенті, яка тягне за собою відставку", - сказав очільник ГПУ на питання про його можливу заяву про відставку.

"У відставку, звичайно, у свій час піду. Але не через ультиматуми. Хочу, щоби передача цих досягнень відбулася в законний, спокійний спосіб, бо будь-які революційні потрясіння, як правило, знищують розпочаті процеси і кримінальні провадження", - сказав Луценко.

На уточнююче питання, чи порівнює він свою відставку з революцією, генпрокурора відповів, що скоріше, з контрреволюцією, оскільки  з відставкою керівника ГПУ важливі провадження часто "губляться".

При цьому він наголосив, що не зустрічався з нардепами щодо голосування за його відставку і додав, що  про парламент знає "майже все" і наразі не бачить підстав говорити про недовіру.

"Але, як відомо, ВР може все. Якщо парламент ухвалить недовіру, то сприйму це нормально. Я поважаю цю інституцію, як орган, який балансує політичну систему країни", - сказав Луценко.

За його словами, для політичної культури України спадкоємність влади є більш бажаною.

На питання, як на його бажання залишитись на посаді відреагував Порошенко, Луценко відповів, що це відповідає точці зору п'ятого президента.

Нагадаємо:

  • Раніше у команді президента Володимира Зеленського заявляли, що чинний генеральний прокурор Юрій Луценко повинен залишити свій пост.
  • Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що готовий поділитися з новообраним президентом України Володимиром Зеленським своїм баченням в питаннях боротьби з корупцією, у подоланні монополізму та щодо інших питань.
  • Пізніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що не вбачає підстав писати заяву про відставку, але якщо парламент висловить йому недовіру, сприйме це нормально.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоГенпрокуратуравідставка
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