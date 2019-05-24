Луценко о возможной отставке: Прогибать позвоночник за должность не буду

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что не собирается "прогибать позвоночник" за любой пост, но и подавать в отставку из-за ультиматума тоже не будет.

Об этом он сказал в интервью Liga.net.

"Любая должность временная, я за нее не прогибал и не буду прогибать позвоночник, ни у кого ничего просить не собираюсь. Закон не предусматривает возможности президенту снять генпрокурора единолично. Если кому-то хочется немедленно, то для этого есть два способа: мое заявление или недоверие в парламенте, которое влечет за собой отставку", - сказал глава ГПУ на вопрос о его возможной заявление об отставке.

"В отставку, конечно, в свое время пойду. Но не из-за ультиматума. Хочу, чтобы передача этих достижений состоялась в законный, спокойный способ, потому что любые революционные потрясения, как правило, уничтожают начатые процессы и уголовные производства", - сказал Луценко.

На уточняющий вопрос, сравнивает ли он свою отставку с революцией, генпрокурор ответил, что скорее, с контрреволюцией, поскольку с уходом руководителя ГПУ важные производства часто "теряются".

При этом он отметил, что не встречался с нардепами относительно голосования за его отставку и добавил, что о парламенте знает "почти все" и пока не видит оснований говорить о недоверии.

"Но, как известно, ВР может все. Если парламент примет недоверие, то восприму это нормально. Я уважаю этот институт, как орган, который балансирует политическую систему страны", - сказал Луценко.

По его словам, для политической культуры Украины преемственность власти более желанная.

На вопрос, как на его желание остаться на должности отреагировал Порошенко, Луценко ответил, что это соответствует точке зрения пятого президента.

Напомним: