Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко о возможной отставке: Прогибать позвоночник за должность не буду

Пятница, 24 мая 2019, 15:04

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что не собирается "прогибать позвоночник" за любой пост, но и подавать в отставку из-за ультиматума тоже не будет.

Об этом он сказал в интервью Liga.net.

"Любая должность временная, я за нее не прогибал и не буду прогибать позвоночник, ни у кого ничего просить не собираюсь. Закон не предусматривает возможности президенту снять генпрокурора единолично. Если кому-то хочется немедленно, то для этого есть два способа: мое заявление или недоверие в парламенте, которое влечет за собой отставку", - сказал глава ГПУ на вопрос о его возможной заявление об отставке.

"В отставку, конечно, в свое время пойду. Но не из-за ультиматума. Хочу, чтобы передача этих достижений состоялась в законный, спокойный способ, потому что любые революционные потрясения, как правило, уничтожают начатые процессы и уголовные производства", - сказал Луценко.

На уточняющий вопрос, сравнивает ли он свою отставку с революцией, генпрокурор ответил, что скорее, с контрреволюцией, поскольку с уходом руководителя ГПУ важные производства часто "теряются".

При этом он отметил, что не встречался с нардепами относительно голосования за его отставку и добавил, что о парламенте знает "почти все" и пока не видит оснований говорить о недоверии.

"Но, как известно, ВР может все. Если парламент примет недоверие, то восприму это нормально. Я уважаю этот институт, как орган, который балансирует политическую систему страны", - сказал Луценко.

По его словам, для политической культуры Украины преемственность власти более желанная.

На вопрос, как на его желание остаться на должности отреагировал Порошенко, Луценко ответил, что это соответствует точке зрения пятого президента.

Напомним:

  • Ранее в команде победителя президентских выборов Владимира Зеленского заявляли, что действующий генеральный прокурор Юрий Луценко должен покинуть свой пост.
  • Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что готов поделиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским своим видением в вопросах борьбы с коррупцией, в преодолении монополизма и по другим вопросам.
  • Позже генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛуценкоГенпрокуратураотставка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Луценко
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: