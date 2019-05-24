Нашого предстоятеля оточили промосковські сили – Філарет
П'ятниця, 24 травня 2019, 15:09
Почесний патріарх Філарет вважає, що предстоятеля ПЦУ Епіфанія оточили "промосковські сили".
Про це він заявив після засідання синоду ПЦУ у Софії Київській.
"Нашого предстоятеля оточили промосковські сили, які сюди приїхали, щоб розвалити нашу церкву", - сказав Філарет.
На запитання, хто представляє ці сили, Філарет відмовився відповідати.
"Не скажу. Але якщо буде треба, то я назву всіх поіменно", - сказав патріарх.
Читайте також: Отці і діти. Чому сваряться патріарх Філарет та митрополит Епіфаній
Нагадаємо:
- Священний синод Православної церкви України 24 травня мав обговорити конфлікт у церкві.
- Сотня людей пікетувала синод ПЦУ, скандуючи "Філарет – наш патріарх".
- Почесний патріарх ПЦУ Філарет не захотів висловлювати підтримку предстоятелю церкви митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.
Роман Романюк, УП