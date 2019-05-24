Нашого предстоятеля оточили промосковські сили – Філарет

16991 перегляд
П'ятниця, 24 травня 2019, 15:09

Почесний патріарх Філарет вважає, що предстоятеля ПЦУ Епіфанія оточили "промосковські сили".

Про це він заявив після засідання синоду ПЦУ у Софії Київській.

"Нашого предстоятеля оточили промосковські сили, які сюди приїхали, щоб розвалити нашу церкву", - сказав Філарет.

На запитання, хто представляє ці сили, Філарет відмовився відповідати.

"Не скажу. Але якщо буде треба, то я назву всіх поіменно", - сказав патріарх.

Читайте також: Отці і діти. Чому сваряться патріарх Філарет та митрополит Епіфаній

Нагадаємо:

  • Священний синод Православної церкви України 24 травня мав обговорити конфлікт у церкві.
  • Сотня людей пікетувала синод ПЦУ, скандуючи "Філарет – наш патріарх".
  • Почесний патріарх ПЦУ Філарет не захотів висловлювати підтримку предстоятелю церкви митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

Роман Романюк, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Філарет церква Епіфаній


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Філарет: Я виступаю проти речей, які написані в томосі 24 травня 2019, 15:07
Філарет вважає, що Варфоломій не міг ставити йому умову невисування 23 травня 2019, 16:04
Філарет: Якби наперед знали зміст томосу, ми б не погодились 23 травня 2019, 15:48
Усі новини
Головні новини
Гройсман розповів про партію, з якою піде на вибори
Ляшко повідомив про вихід Мосійчука з "Радикальної партії": Баба з воза – кобилі легше
На священиків ПЦУ наклали обмеження у політичному житті
Партія Порошенка змінила назву
Усі новини
дослідження

Жінки продуктивніші у спеку

здоров'я

Грип 2019: симптоми, лікування, як передається і як відрізнити від застуди

тест

Гра престолів: хто кому брат, сестра, родич і коханий?