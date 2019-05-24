Нашого предстоятеля оточили промосковські сили – Філарет

Почесний патріарх Філарет вважає, що предстоятеля ПЦУ Епіфанія оточили "промосковські сили".

Про це він заявив після засідання синоду ПЦУ у Софії Київській.

"Нашого предстоятеля оточили промосковські сили, які сюди приїхали, щоб розвалити нашу церкву", - сказав Філарет.

На запитання, хто представляє ці сили, Філарет відмовився відповідати.

"Не скажу. Але якщо буде треба, то я назву всіх поіменно", - сказав патріарх.

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