Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нашого предстоятеля оточили промосковські сили – Філарет

П'ятниця, 24 травня 2019, 15:09

Почесний патріарх Філарет вважає, що предстоятеля ПЦУ Епіфанія оточили "промосковські сили".

Про це він заявив після засідання синоду ПЦУ у Софії Київській.

"Нашого предстоятеля оточили промосковські сили, які сюди приїхали, щоб розвалити нашу церкву", - сказав Філарет.

На запитання, хто представляє ці сили, Філарет відмовився відповідати.

"Не скажу. Але якщо буде треба, то я назву всіх поіменно", - сказав патріарх.

Читайте також: Отці і діти. Чому сваряться патріарх Філарет та митрополит Епіфаній

Нагадаємо:

  • Священний синод Православної церкви України 24 травня мав обговорити конфлікт у церкві.
  • Сотня людей пікетувала синод ПЦУ, скандуючи "Філарет – наш патріарх".
  • Почесний патріарх ПЦУ Філарет не захотів висловлювати підтримку предстоятелю церкви митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

Роман Романюк, УП
Теми: ФіларетцеркваЕпіфаній
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Філарет
Патріарх Філарет одужав від COVID – церква
У патріарха Філарета запалення легенів
Патріарх Філарет заразився COVID-19
Останні новини
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджений дім, садок і згорілі машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
Усі новини...
Реклама: