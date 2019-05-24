Нашего предстоятеля окружили промосковские силы – Филарет

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Пятница, 24 мая 2019, 15:09

Почетный патриарх Филарет считает, что предстоятеля ПЦУ Епифания окружили "промосковские силы".

Об этом он заявил после заседания синода ПЦУ в Софии Киевской.

"Нашего предстоятеля окружили промосковские силы, которые сюда приехали, чтобы развалить нашу церковь", - сказал Филарет.

На вопрос, кто представляет эти силы, Филарет отказался отвечать.

"Не скажу. Но если будет нужно, то я назову всех поименно", - сказал патриарх.

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Напомним:

  • Священный синод Православной церкви Украины 24 мая должен был обсудить конфликт в церкви.
  • Сотня людей пикетировали синод ПЦУ, скандируя "Филарет - наш патриарх".
  • Почетный патриарх ПЦУ Филарет не захотел высказывать поддержку предстоятелю церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

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Темы: Филарет церковь Епифаний


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