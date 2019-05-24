Нашего предстоятеля окружили промосковские силы – Филарет
Пятница, 24 мая 2019, 15:09
Почетный патриарх Филарет считает, что предстоятеля ПЦУ Епифания окружили "промосковские силы".
Об этом он заявил после заседания синода ПЦУ в Софии Киевской.
"Нашего предстоятеля окружили промосковские силы, которые сюда приехали, чтобы развалить нашу церковь", - сказал Филарет.
На вопрос, кто представляет эти силы, Филарет отказался отвечать.
"Не скажу. Но если будет нужно, то я назову всех поименно", - сказал патриарх.
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Напомним:
- Священный синод Православной церкви Украины 24 мая должен был обсудить конфликт в церкви.
- Сотня людей пикетировали синод ПЦУ, скандируя "Филарет - наш патриарх".
- Почетный патриарх ПЦУ Филарет не захотел высказывать поддержку предстоятелю церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.