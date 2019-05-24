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ЦВК відкрила рахунок для кандидатів у Раду і оприлюднила "розцінки"

П'ятниця, 24 травня 2019, 16:38

Центральна виборча комісія відкрила рахунок для зарахування грошової застави кандидатів в депутати Верховної Ради.

Про це у п’ятницю повідомляє прес-служба ЦВК.

Вказується, що партія, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі повинна внести 4 мільйони 173 тисячі гривень.

Щоб стати кандидатом в одномандатному окрузі треба внести 41 тисячу 730 гривень.

Нагадаємо:

  • Під час своєї промови президент Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради.
  • Цим указом він призначив позачергові вибори до Верховної Ради на 21 липня 2019 року. 
  • Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що за діючою процедурою системи закупівель ЦВК не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.

Українська правда
Теми: ЦВКвибори
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