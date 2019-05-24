ЦВК відкрила рахунок для кандидатів у Раду і оприлюднила "розцінки"
Центральна виборча комісія відкрила рахунок для зарахування грошової застави кандидатів в депутати Верховної Ради.
Про це у п’ятницю повідомляє прес-служба ЦВК.
Вказується, що партія, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі повинна внести 4 мільйони 173 тисячі гривень.
Щоб стати кандидатом в одномандатному окрузі треба внести 41 тисячу 730 гривень.
Нагадаємо:
- Під час своєї промови президент Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради.
- Цим указом він призначив позачергові вибори до Верховної Ради на 21 липня 2019 року.
- Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що за діючою процедурою системи закупівель ЦВК не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.
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