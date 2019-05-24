ЦВК відкрила рахунок для кандидатів у Раду і оприлюднила "розцінки"

Центральна виборча комісія відкрила рахунок для зарахування грошової застави кандидатів в депутати Верховної Ради.

Про це у п’ятницю повідомляє прес-служба ЦВК.

Вказується, що партія, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі повинна внести 4 мільйони 173 тисячі гривень.

Щоб стати кандидатом в одномандатному окрузі треба внести 41 тисячу 730 гривень.

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