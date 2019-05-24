ЦИК открыла счет для кандидатов в Раду и обнародовала "расценки"

Центральная избирательная комиссия открыла счет для зачисления денежного залога кандидатов в депутаты Верховной Рады.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ЦИК.

Указывается, что партия, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе должна внести 4 миллиона 173 тысяч гривен.

Чтобы стать кандидатом в одномандатном округе надо внести 41 тысяч 730 гривен.

Напомним: