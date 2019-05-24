ЦИК открыла счет для кандидатов в Раду и обнародовала "расценки"

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Пятница, 24 мая 2019, 16:38

Центральная избирательная комиссия открыла счет для зачисления денежного залога кандидатов в депутаты Верховной Рады.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ЦИК.

Указывается, что партия, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе должна внести 4 миллиона 173 тысяч гривен.

Чтобы стать кандидатом в одномандатном округе надо внести 41 тысяч 730 гривен.

Напомним:

  • Во время своей речи президент Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады.
  • Этим указом он назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года.
  • Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что по действующей процедуре системы закупок ЦИК не успеет распечатать бюллетени и подготовить избирательный процесс.

Украинская правда

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Темы: ЦИК виборы


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