ЦИК открыла счет для кандидатов в Раду и обнародовала "расценки"
Пятница, 24 мая 2019, 16:38
Центральная избирательная комиссия открыла счет для зачисления денежного залога кандидатов в депутаты Верховной Рады.
Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ЦИК.
Указывается, что партия, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе должна внести 4 миллиона 173 тысяч гривен.
Чтобы стать кандидатом в одномандатном округе надо внести 41 тысяч 730 гривен.
Напомним:
- Во время своей речи президент Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады.
- Этим указом он назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года.
- Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что по действующей процедуре системы закупок ЦИК не успеет распечатать бюллетени и подготовить избирательный процесс.
Украинская правда