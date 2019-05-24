Після повернення з України міністр енергетики США провів закриту зустріч з Трампом

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П'ятниця, 24 травня 2019, 17:02

Після візиту в Україну на інавгурацію президента Володимира Зеленського міністр енергетики США Рік Перрі провів закриту зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Про це свідчить розклад американського президента.

Зокрема, Перрі провів закриту зустріч з Трампом у четвер, 23 травня.

CNN пише, що Трамп звернувся до Перрі, коли йому знадобився високопоставлений чиновник, щоб очолити делегацію США на інавгурації Зеленського.

Після повернення з Києва, Перрі поінформував Трампа про візит на закритій зустрічі. Про що саме говорив американський президент та міністр енергетики США не повідомляється.

На зустрічі із Зеленським в Україні Перрі запевнив, що "США прагнуть забезпечити довгострокову енергетичну безпеку України, а також підтримати їх суверенітет, територіальну цілісність і продовжувати реформування".

Нагадаємо:

  • Після інавгурації 20 травня Перрі провів двосторонню зустріч з новим президентом України, де передав йому послання від Трампа.
  • У понеділок 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.

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Теми: Трамп США Україна Зеленський


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