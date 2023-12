Після повернення з України міністр енергетики США провів закриту зустріч з Трампом

Після візиту в Україну на інавгурацію президента Володимира Зеленського міністр енергетики США Рік Перрі провів закриту зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Про це свідчить розклад американського президента.

Зокрема, Перрі провів закриту зустріч з Трампом у четвер, 23 травня.

CNN пише, що Трамп звернувся до Перрі, коли йому знадобився високопоставлений чиновник, щоб очолити делегацію США на інавгурації Зеленського.

Після повернення з Києва, Перрі поінформував Трампа про візит на закритій зустрічі. Про що саме говорив американський президент та міністр енергетики США не повідомляється.

На зустрічі із Зеленським в Україні Перрі запевнив, що "США прагнуть забезпечити довгострокову енергетичну безпеку України, а також підтримати їх суверенітет, територіальну цілісність і продовжувати реформування".

Today, I met with President Volodymyr Zelenskyy to discuss our shared energy goals. The United States is committed to ensuring the long-term energy security of Ukraine as well as support their sovereignty, territorial integrity, and continued reform efforts. pic.twitter.com/G1n8gnKKDC