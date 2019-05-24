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После возвращения из Украины министр энергетики США провел закрытую встречу с Трампом

Пятница, 24 мая 2019, 17:02

После визита в Украину на инаугурацию президента Владимира Зеленского министр энергетики США Рик Перри провел закрытую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом свидетельствует расписание американского президента.

В частности, Перри провел закрытую встречу с Трампом в четверг, 23 мая.

CNN пишет, что Трамп обратился к Перри, когда ему понадобился высокопоставленный чиновник, чтобы возглавить делегацию США на инаугурации Зеленского.

По возвращении из Киева, Перри сообщил Трампу о визите на закрытой встрече. О чем говорил американский президент и министр энергетики США не сообщается.

На встрече с Зеленским в Украине Перри заверил, что "США стремятся обеспечить долгосрочную энергетическую безопасность Украины, а также поддержать ее суверенитет, территориальную целостность и продолжать реформирование".

Напомним:

  • После инаугурации 20 мая Перри провел двустороннюю встречу с новым президентом Украины, где передал ему послание от Трампа.
  • В понедельник, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.

Украинская правда
Темы: ТрампСШАУкраинаЗеленский
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