После возвращения из Украины министр энергетики США провел закрытую встречу с Трампом

После визита в Украину на инаугурацию президента Владимира Зеленского министр энергетики США Рик Перри провел закрытую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом свидетельствует расписание американского президента.

В частности, Перри провел закрытую встречу с Трампом в четверг, 23 мая.

CNN пишет, что Трамп обратился к Перри, когда ему понадобился высокопоставленный чиновник, чтобы возглавить делегацию США на инаугурации Зеленского.

По возвращении из Киева, Перри сообщил Трампу о визите на закрытой встрече. О чем говорил американский президент и министр энергетики США не сообщается.

На встрече с Зеленским в Украине Перри заверил, что "США стремятся обеспечить долгосрочную энергетическую безопасность Украины, а также поддержать ее суверенитет, территориальную целостность и продолжать реформирование".

Today, I met with President Volodymyr Zelenskyy to discuss our shared energy goals. The United States is committed to ensuring the long-term energy security of Ukraine as well as support their sovereignty, territorial integrity, and continued reform efforts. pic.twitter.com/G1n8gnKKDC