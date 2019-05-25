Посол Москви у Венесуелі розповів, навіщо там російські війська
Російські війська в Венесуелі допомагають режиму Ніколаса Мадуро підготуватися до "загрози застосування сили" з боку США.
Про це заявив посол РФ в Каракасі Володимир Заємський агентству AFP.
"Уряд Венесуели перебуває в стані тривожного очікування, оскільки США неодноразово погрожували застосувати силу проти країни", - заявив російський посол.
"У цих умовах вони повинні бути впевнені, що зброя у них в робочому стані", - сказав він.
За словами Заємського, російські військові експерти консультують венесуельців в питаннях "підтримки боєготовності своєї техніки і вчать їх, як її краще використовувати".
За його словами, їм згідно із законом дозволено перебувати там відповідно до угоди, підписаної між двома країнами в 2001 році.
Заємський сказав, що він, тим не менше, вірить в мирний шлях врегулювання кризи за допомогою "діалогу і пошуку компромісу".
За його словами, Москва вітає посередницькі зусилля, що вживаються Норвегією, куди і режим Мадуро, і опозиція направили делегації.
"Дуже добре, що ці переговори проходять", - сказав Заємський.
Нагадуємо:
- Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
- На тлі протестів у Венесуелі до країни прибули російські найманці з "ПВК Вагнер" для охорони президента Ніколаса Мадуро.
- У березні в Каракас прибули російські військово-транспортні літаки Іл-62 і Ан-124 і близько сотні військових.
- США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
- На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
- 30 квітня ситуація у Венесуелі загострилася: Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.
- Лідер опозиції Венесуели, глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо визнав помилки, допущені ним при спробі почати військове повстання для повалення Мадуро.
- Пізніше Гуайдо заявив, що не проти військового втручання США у ситуацію в країні.