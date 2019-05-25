Посол Москви у Венесуелі розповів, навіщо там російські війська

Російські війська в Венесуелі допомагають режиму Ніколаса Мадуро підготуватися до "загрози застосування сили" з боку США.

Про це заявив посол РФ в Каракасі Володимир Заємський агентству AFP.

"Уряд Венесуели перебуває в стані тривожного очікування, оскільки США неодноразово погрожували застосувати силу проти країни", - заявив російський посол.

"У цих умовах вони повинні бути впевнені, що зброя у них в робочому стані", - сказав він.

За словами Заємського, російські військові експерти консультують венесуельців в питаннях "підтримки боєготовності своєї техніки і вчать їх, як її краще використовувати".

За його словами, їм згідно із законом дозволено перебувати там відповідно до угоди, підписаної між двома країнами в 2001 році.

Заємський сказав, що він, тим не менше, вірить в мирний шлях врегулювання кризи за допомогою "діалогу і пошуку компромісу".

За його словами, Москва вітає посередницькі зусилля, що вживаються Норвегією, куди і режим Мадуро, і опозиція направили делегації.

"Дуже добре, що ці переговори проходять", - сказав Заємський.

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