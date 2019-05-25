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Посол Москвы в Венесуэле рассказал, зачем там российские войска

Суббота, 25 мая 2019, 07:29

Российские войска в Венесуэле помогают режиму Николаса Мадуро подготовиться к "угрозе применения силы" со стороны США.

Об этом заявил посол РФ в Каракасе Владимир Заемский агентству AFP.

"Правительство Венесуэлы пребывает в состоянии тревожного ожидания, поскольку США неоднократно угрожали применить силу против страны", - заявил российский посол.

"В этих условиях они должны быть уверены, что оружие у них в рабочем состоянии", - сказал он.

По словам Заемского, российские военные эксперты консультируют венесуэльцев в вопросах "поддержания боеготовности своей техники и учат их, как ее лучше использовать".

По его словам, им по закону разрешено находиться там в соответствии с соглашением, подписанным между двумя странами в 2001 году.

Заемский сказал, что он, тем не менее, верит в мирный путь урегулирования кризиса посредством "диалога и поиска компромисса".

По его словам, Москва приветствует посреднические усилия, предпринимаемые Норвегией, куда и режим Мадуро, и оппозиция направили делегации.

"Очень хорошо, что эти переговоры проходят", - сказал Заемский.

Напомним:

  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • На фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
  • В марте в Каракас прибыли российские военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124 и около сотни военных.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
  • В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
  • 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
  • 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
  • Лидер оппозиции Венесуэлы, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения Мадуро.
  • Позже Гуайдо заявил, что он не против военного вмешательства США в ситуацию в стране.

Темы: ВенесуэлаРосcияСША
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