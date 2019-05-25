Посол Москвы в Венесуэле рассказал, зачем там российские войска
Российские войска в Венесуэле помогают режиму Николаса Мадуро подготовиться к "угрозе применения силы" со стороны США.
Об этом заявил посол РФ в Каракасе Владимир Заемский агентству AFP.
"Правительство Венесуэлы пребывает в состоянии тревожного ожидания, поскольку США неоднократно угрожали применить силу против страны", - заявил российский посол.
"В этих условиях они должны быть уверены, что оружие у них в рабочем состоянии", - сказал он.
По словам Заемского, российские военные эксперты консультируют венесуэльцев в вопросах "поддержания боеготовности своей техники и учат их, как ее лучше использовать".
По его словам, им по закону разрешено находиться там в соответствии с соглашением, подписанным между двумя странами в 2001 году.
Заемский сказал, что он, тем не менее, верит в мирный путь урегулирования кризиса посредством "диалога и поиска компромисса".
По его словам, Москва приветствует посреднические усилия, предпринимаемые Норвегией, куда и режим Мадуро, и оппозиция направили делегации.
"Очень хорошо, что эти переговоры проходят", - сказал Заемский.
Напомним:
- В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
- На фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
- В марте в Каракас прибыли российские военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124 и около сотни военных.
- США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
- В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
- 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
- 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
- Лидер оппозиции Венесуэлы, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения Мадуро.
- Позже Гуайдо заявил, что он не против военного вмешательства США в ситуацию в стране.