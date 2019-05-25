Зеленський: Звільнення моряків може бути сигналом про готовність РФ до миру

Президент Володимир Зеленський вважає, що виконання Росією наказу трибуналу ООН про звільнення українських моряків і кораблів може стати першим сигналом про готовність до припинення "конфлікту" з Україною.

Про це він написав у суботу в Facebook.

"Виконання РФ наказу Міжнародного трибуналу ООН про звільнення захоплених українських моряків і кораблів може стати першим сигналом з боку російського керівництва про реальну готовність до припинення конфлікту з Україною", - зазначив Зеленський.

На його думку, таким чином Росія може зробити крок до "розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем у цивілізований спосіб".

"Побачимо, який шлях оберуть у Кремлі. Але ми дуже чекаємо наших хлопців удома!", - додав він.

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