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Зеленський: Звільнення моряків може бути сигналом про готовність РФ до миру

Субота, 25 травня 2019, 15:16
Зеленський: Звільнення моряків може бути сигналом про готовність РФ до миру

Президент Володимир Зеленський вважає, що виконання Росією наказу трибуналу ООН про звільнення українських моряків і кораблів може стати першим сигналом про готовність до припинення "конфлікту" з Україною.

Про це він написав у суботу в Facebook.

"Виконання РФ наказу Міжнародного трибуналу ООН про звільнення захоплених українських моряків і кораблів може стати першим сигналом з боку російського керівництва про реальну готовність до припинення конфлікту з Україною", - зазначив Зеленський.

На його думку, таким чином Росія може зробити крок до "розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем у цивілізований спосіб".

"Побачимо, який шлях оберуть у Кремлі. Але ми дуже чекаємо наших хлопців удома!", - додав він.

Нагадаємо:

  • У суботу трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернення в Україну, а також звільнити три захоплені кораблі.
  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень
  • "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийморякиООНРосія
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