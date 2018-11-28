Оккупанты предъявили обвинение 12 украинским морякам

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Среда, 28 ноября 2018, 11:52

Так называемый "уполномоченный по правам человека" в оккупированном Крыму Людмила Лубина заявила, что "следствие" предъявило обвинения 12 украинским морякам, которые были взяты в плен в Керченском проливе.

Об этом сообщает Meduza.

По ее словам, украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору".

Ранее киевский районный "суд" оккупированного Симферополя на 2 месяца арестовал 12 украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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Темы: Крым оккупация Украина Росcия
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