В РФ сообщили о состоянии раненных на Азове украинцев

Российская сторона утверждает, что пострадавшие в Керченском проливе украинские военные находятся в стабильном состоянии и чувствуют себя прекрасно.

Об этом сообщили в медицинском учреждении оккупированной Керчи, пишет российский ТАСС.

В учреждении утверждают, что моряки получили "легкие ранения" и чувствуют себя нормально.

"Стабильное состояние их, все нормально, не ухудшается. Себя чувствуют прекрасно", - сказал собеседник российского агентства, уточнив, что сейчас в больнице дежурят следователи.

По данным россиян в результате эскалации конфликта в Азовском море "получили легкие ранения" трое украинских военных.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.