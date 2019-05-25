Зеленский: Освобождение моряков может быть сигналом о готовности РФ к миру

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Суббота, 25 мая 2019, 15:16

Президент Владимир Зеленский считает, что выполнение Россией приказа трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом о готовности к прекращению "конфликта" с Украиной.

Об этом он написал в субботу в Facebook.

"Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - отметил Зеленский.

По его мнению, таким образом Россия может сделать шаг к "разблокировке переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом".

"Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!", - добавил он.

Напомним:

  • В субботу суд ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину, а также освободить три захваченных корабля.
  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: Зеленский моряки ООН Росcия


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