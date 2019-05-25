Зеленский: Освобождение моряков может быть сигналом о готовности РФ к миру

Президент Владимир Зеленский считает, что выполнение Россией приказа трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом о готовности к прекращению "конфликта" с Украиной.

Об этом он написал в субботу в Facebook.

"Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - отметил Зеленский.

По его мнению, таким образом Россия может сделать шаг к "разблокировке переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом".

"Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!", - добавил он.

Напомним: