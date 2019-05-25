Адвокати українських моряків вважають, що їх скоро звільнять

Російський захист 24 захоплених українських моряків розраховує на те, що рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права про їхнє звільнення буде виконано, незважаючи на офіційну позицію РФ про його невизнання.

Про це заявив "Інтерфаксу" адвокат Ілля Новіков, який входить до команди російських адвокатів українських моряків.

"Суд зобов'язав Росію звільнити моряків і передати Україні кораблі негайно. З огляду на позицію МЗС Росії, ми розраховуємо, що будуть гучні заяви про те, що рішення не визнається і не виконується, але очікуємо, що де-факто спосіб його виконати буде знайдений", - сказав Новіков.

"Якщо незалежний слідчий самостійно або начебто самостійно раптом прийде до висновку про те, що там немає складу злочину і кримінальну справу буде припинено - нас це влаштує. Якщо буде знайдений якийсь компромісний варіант з точки зору Росії - і добре", - додав адвокат.

Ще один адвокат моряків Микола Полозов, коментуючи в Facebook рішення Міжнародного трибуналу ООН, написав: "Упевнений, скоро захоплені моряки повернуться додому!".

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