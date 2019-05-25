Адвокаты украинских моряков считают, что их скоро освободят
Российская защита 24 захваченных украинских моряков рассчитывает на то, что решение Международного трибунала ООН по морскому праву об их освобождении будет исполнено, несмотря на официальную позицию РФ о его непризнании.
Об этом заявил "Интерфаксу" адвокат Илья Новиков, который входит в команду российских адвокатов украинских моряков.
"Суд обязал Россию освободить моряков и передать Украине корабли немедленно. Учитывая позицию МИД России, мы рассчитываем, что будут громкие заявление о том, что решение не признается и не исполняется, но ожидаем, что де-факто способ его исполнить будет найден", - сказал Новиков.
"Если независимый следователь самостоятельно или как бы самостоятельно вдруг придет к выводу о том, что там нет состава преступления и уголовное дело будет прекращено – нас это устроит. Если будет найден какой-нибудь компромиссный вариант с точки зрения России – и хорошо", - добавил адвокат.
Еще один адвокат моряков Николай Полозов, комментируя в Facebook решение Международного трибунала ООН, написал: "Уверен, скоро захваченные моряки вернутся домой!".
Напомним:
- В субботу суд ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину, а также освободить три захваченных корабля.
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
- "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово".
- Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.