Адвокаты украинских моряков считают, что их скоро освободят

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Суббота, 25 мая 2019, 16:09

Российская защита 24 захваченных украинских моряков рассчитывает на то, что решение Международного трибунала ООН по морскому праву об их освобождении будет исполнено, несмотря на официальную позицию РФ о его непризнании.

Об этом заявил "Интерфаксу" адвокат Илья Новиков, который входит в команду российских адвокатов украинских моряков.

"Суд обязал Россию освободить моряков и передать Украине корабли немедленно. Учитывая позицию МИД России, мы рассчитываем, что будут громкие заявление о том, что решение не признается и не исполняется, но ожидаем, что де-факто способ его исполнить будет найден", - сказал Новиков.

"Если независимый следователь самостоятельно или как бы самостоятельно вдруг придет к выводу о том, что там нет состава преступления и уголовное дело будет прекращено – нас это устроит. Если будет найден какой-нибудь компромиссный вариант с точки зрения России – и хорошо", - добавил адвокат.

Еще один адвокат моряков Николай Полозов, комментируя в Facebook решение Международного трибунала ООН, написал: "Уверен, скоро захваченные моряки вернутся домой!".

Напомним:

  • В субботу суд ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину, а также освободить три захваченных корабля.
  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

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Темы: моряки Росcия


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