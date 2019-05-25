Адвокаты украинских моряков считают, что их скоро освободят

Российская защита 24 захваченных украинских моряков рассчитывает на то, что решение Международного трибунала ООН по морскому праву об их освобождении будет исполнено, несмотря на официальную позицию РФ о его непризнании.

Об этом заявил "Интерфаксу" адвокат Илья Новиков, который входит в команду российских адвокатов украинских моряков.

"Суд обязал Россию освободить моряков и передать Украине корабли немедленно. Учитывая позицию МИД России, мы рассчитываем, что будут громкие заявление о том, что решение не признается и не исполняется, но ожидаем, что де-факто способ его исполнить будет найден", - сказал Новиков.

"Если независимый следователь самостоятельно или как бы самостоятельно вдруг придет к выводу о том, что там нет состава преступления и уголовное дело будет прекращено – нас это устроит. Если будет найден какой-нибудь компромиссный вариант с точки зрения России – и хорошо", - добавил адвокат.

Еще один адвокат моряков Николай Полозов, комментируя в Facebook решение Международного трибунала ООН, написал: "Уверен, скоро захваченные моряки вернутся домой!".

Напомним: