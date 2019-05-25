Двух участников митинга за импичмент Зеленского забрали в полицию и составили админпротоколы

В Ровно на двух участников импровизированного митинга за импичмент президента Владимира Зеленского составили админпротоколы.

Об этом 205 мая сообщает UA:Рівне.

По сообщению СМИ, установлено, что 20-и 16-летняя жители Ровно проводили в центре города митинг несанкционированно, то есть не подали заранее соответствующую заявку.

"Поэтому работники полиции составили на юношу и девушку в присутствии матери админпротоколы по ст. 185-1 КУоАП (нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций). Кроме того, поскольку правонарушительница несовершеннолетняя, на ее мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей по ст.184 КУпАП", - говорится в сообщении.

В свою очередь в полиции заявили, что задержание не было, а посещение отделения полиции состоялось для составления админматериалов.

"Девушку и молодого человека не задерживали, а пригласили в подразделение для составления материалов об административном правонарушении. Мы вынуждены были реагировать на правонарушения", - заявил начальник Ровенского горотдела полиции Василий Зелинский.

Как заявила сама участница митинга, Дарья Коцюруба, "главный (в полиции - ред.) пришел и сказал мне, что я все-таки задержана, они кричали на меня, давили, несколько раз говорили мне, что я испортила им день".

Адвокат Александр Бражников отметил, что в случае, если признаки общественного мероприятия-акции отвечали митинга, то составления протокола за нарушение порядка его проведения выглядит вполне обоснованным.

"Другое дело, был ли такая мера принуждения оправданной и не было ли оснований для того, чтобы ограничиться профилактическими мерами. Однако это не делает действия полиции незаконными, их правильность уже переходит в плоскость оценки мастерства, а не законности профессиональной деятельности, которую оценит начальство, в том числе и о месте составления протокола (на месте, или в отделении полиции)", - отметил адвокат.

Напомним: