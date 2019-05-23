Глава АП про петицію за відставку Зеленського: Ми розцінюємо її як жарт

Глава Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан прокоментував петицію про відставку глави держави, яка набрала необхідну кількість голосів для її розгляду.

Це він зробив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Ми розцінюємо цю петицію, як жарт, можливо навіть як смішний жарт. Законом передбачені випадки, коли закінчуються повноваження президента і такі петиції не є підставою для реагування шляхом закінчення повноважень президента", - заявив Богдан.

За його словами, у команді Зеленського усвідомлюють, що частина населення його не підтримує.

"Але у будь-якому випадку ми розуміємо, що є частина населення, яка незадоволена діями чинного президента і ми будемо старатися, щоб ця частина населення зменшувалась шляхом їх переконання і щоб вони стали нашими однодумцями", - зазначив глава АП.

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