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Глава АП про петицію за відставку Зеленського: Ми розцінюємо її як жарт

Четвер, 23 травня 2019, 22:57
Глава АП про петицію за відставку Зеленського: Ми розцінюємо її як жарт
Роман Романюк, УП

Глава Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан прокоментував петицію про відставку глави держави, яка набрала необхідну кількість голосів для її розгляду.

Це він зробив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Ми розцінюємо цю петицію, як жарт, можливо навіть як смішний жарт. Законом передбачені випадки, коли закінчуються повноваження президента і такі петиції не є підставою для реагування шляхом закінчення повноважень президента", - заявив Богдан.

За його словами, у команді Зеленського усвідомлюють, що частина населення його не підтримує.

"Але у будь-якому випадку ми розуміємо, що є частина населення, яка незадоволена діями чинного президента і ми будемо старатися, щоб ця частина населення зменшувалась шляхом їх переконання і щоб вони стали нашими однодумцями", - зазначив глава АП.

Нагадаємо:

  • Електронна петиція "За відставку президента Володимира Зеленського" за неповні дві доби набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду главою держави.
  • Будь-який громадянин може звернутися до президента з електронними петиціями.
  • Петиція розглядається за умови, якщо упродовж 3 місяців збере не менше, ніж 25 тисяч підписів громадян.
  • Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше 10 робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.
  • Про підтримку або не підтримку електронної петиції публічно оголошує сам президент на сайті Офіційного інтернет-представництва президента.
  • Якщо президент визнає доцільними викладені в електронній петиції пропозиції, то вони можуть бути реалізовані шляхом прийняття президентом відповідного рішення, якщо воно відноситься до його компетенції.

Марія Думанська, УП

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Теми: ЗеленськийпетиціяБогдан
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