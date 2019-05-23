Глава АП про петицію за відставку Зеленського: Ми розцінюємо її як жарт
Глава Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан прокоментував петицію про відставку глави держави, яка набрала необхідну кількість голосів для її розгляду.
Це він зробив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".
"Ми розцінюємо цю петицію, як жарт, можливо навіть як смішний жарт. Законом передбачені випадки, коли закінчуються повноваження президента і такі петиції не є підставою для реагування шляхом закінчення повноважень президента", - заявив Богдан.
За його словами, у команді Зеленського усвідомлюють, що частина населення його не підтримує.
"Але у будь-якому випадку ми розуміємо, що є частина населення, яка незадоволена діями чинного президента і ми будемо старатися, щоб ця частина населення зменшувалась шляхом їх переконання і щоб вони стали нашими однодумцями", - зазначив глава АП.
Нагадаємо:
- Електронна петиція "За відставку президента Володимира Зеленського" за неповні дві доби набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду главою держави.
- Будь-який громадянин може звернутися до президента з електронними петиціями.
- Петиція розглядається за умови, якщо упродовж 3 місяців збере не менше, ніж 25 тисяч підписів громадян.
- Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше 10 робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.
- Про підтримку або не підтримку електронної петиції публічно оголошує сам президент на сайті Офіційного інтернет-представництва президента.
- Якщо президент визнає доцільними викладені в електронній петиції пропозиції, то вони можуть бути реалізовані шляхом прийняття президентом відповідного рішення, якщо воно відноситься до його компетенції.
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