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Зеленський завітав на "вогник" до колишніх колег з "Кварталу" і піднявся на сцену

Субота, 25 травня 2019, 22:33
Зеленський завітав на вогник до колишніх колег з Кварталу і піднявся на сцену

Президент Володимир Зеленський відвідав концерт "Ліги сміху" (проект "Студії Квартал 95") в МЦКМ "Жовтневий палац" у Києві і вийшов на сцену.

Про це 25 травня у соцмережах повідомляють глядачі, присутні на концерті.

Зеленський вийшов на сцену на початку концерту, коли команда виконувала пісню, привітався із публікою і сказав "Добрий вечір. Більше слів у мене немає". На сцені одразу з'явився Євген Кошовий, який замінив Зеленського-ведучого у "Лізі сміху" і відібрав у президента мікрофон. Зеленський вдавано обурився, поцілував Кошового у лисину і пішов дивитися концерт в зал.

Президент із дружиною Оленою Зеленською сиділи у 1 ряду. Вона опублікувала відео виходу Зеленського на сцену в сторіз в Instagram.

Напередодні перша леді також була присутня на "Лізі сміху": у своєму Instagram вона розмістила фото з концерту. 

 
фото з Instagram

 
 
 
фото - Yaroslaw Samolyuk 
 
 

Нагадаємо,

  • Раніше у "Студії "Квартал 95" заявляли, що після виборів президента шоумен Володимир Зеленський залишить проекти, в яких він багато років був режисером-постановником, ведучим та актором. Повідомлялося, що замінять Зеленського "вже відомі глядачам зірки "Кварталу".
  • Зокрема, новим ведучим "Ліги сміху" анонсували Євгена Кошового, який також є одним з тренерів цього проекту, створеного студією "Квартал 95" і Drive Production.
  • Інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського відбулася 20 травня.
  • Раніше журналісти програми "Схеми" повідомили, що Зеленський веде бізнес в Росії, попри запевнення про його закриття у 2014 році.
  • Згодом Зеленський заявив, що ані він, ані студія "Квартал 95" не ведуть бізнес в РФ, після чого в інтерв'ю "Українській правді" він запевнив, що найближчим часом вийде з кіпрської компанії, що володіє компанією, яка знімає фільми на території РФ.

Українська правда

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Теми: Зеленськийпрезидент
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