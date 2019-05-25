Зеленський завітав на "вогник" до колишніх колег з "Кварталу" і піднявся на сцену

Президент Володимир Зеленський відвідав концерт "Ліги сміху" (проект "Студії Квартал 95") в МЦКМ "Жовтневий палац" у Києві і вийшов на сцену.

Про це 25 травня у соцмережах повідомляють глядачі, присутні на концерті.

Зеленський вийшов на сцену на початку концерту, коли команда виконувала пісню, привітався із публікою і сказав "Добрий вечір. Більше слів у мене немає". На сцені одразу з'явився Євген Кошовий, який замінив Зеленського-ведучого у "Лізі сміху" і відібрав у президента мікрофон. Зеленський вдавано обурився, поцілував Кошового у лисину і пішов дивитися концерт в зал.

Президент із дружиною Оленою Зеленською сиділи у 1 ряду. Вона опублікувала відео виходу Зеленського на сцену в сторіз в Instagram.

Напередодні перша леді також була присутня на "Лізі сміху": у своєму Instagram вона розмістила фото з концерту.

фото з Instagram

фото - Yaroslaw Samolyuk

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