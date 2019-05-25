Зеленський завітав на "вогник" до колишніх колег з "Кварталу" і піднявся на сцену
Президент Володимир Зеленський відвідав концерт "Ліги сміху" (проект "Студії Квартал 95") в МЦКМ "Жовтневий палац" у Києві і вийшов на сцену.
Про це 25 травня у соцмережах повідомляють глядачі, присутні на концерті.
Зеленський вийшов на сцену на початку концерту, коли команда виконувала пісню, привітався із публікою і сказав "Добрий вечір. Більше слів у мене немає". На сцені одразу з'явився Євген Кошовий, який замінив Зеленського-ведучого у "Лізі сміху" і відібрав у президента мікрофон. Зеленський вдавано обурився, поцілував Кошового у лисину і пішов дивитися концерт в зал.
Президент із дружиною Оленою Зеленською сиділи у 1 ряду. Вона опублікувала відео виходу Зеленського на сцену в сторіз в Instagram.
Напередодні перша леді також була присутня на "Лізі сміху": у своєму Instagram вона розмістила фото з концерту.
Нагадаємо,
- Раніше у "Студії "Квартал 95" заявляли, що після виборів президента шоумен Володимир Зеленський залишить проекти, в яких він багато років був режисером-постановником, ведучим та актором. Повідомлялося, що замінять Зеленського "вже відомі глядачам зірки "Кварталу".
- Зокрема, новим ведучим "Ліги сміху" анонсували Євгена Кошового, який також є одним з тренерів цього проекту, створеного студією "Квартал 95" і Drive Production.
- Інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського відбулася 20 травня.
- Раніше журналісти програми "Схеми" повідомили, що Зеленський веде бізнес в Росії, попри запевнення про його закриття у 2014 році.
- Згодом Зеленський заявив, що ані він, ані студія "Квартал 95" не ведуть бізнес в РФ, після чого в інтерв'ю "Українській правді" він запевнив, що найближчим часом вийде з кіпрської компанії, що володіє компанією, яка знімає фільми на території РФ.
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