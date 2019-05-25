Зеленский заглянул на "огонек" к бывшим коллегам из "Квартала" и поднялся на сцену
Президент Владимир Зеленский посетил концерт "Лиги смеха" (проект "Студии Квартал 95") в МЦКИ "Октябрський дворец" в Киеве и вышел на сцену.
Об этом 25 мая в соцсетях сообщают зрители, присутствующие на концерте.
Зеленский вышел на сцену в начале концерта, когда команда исполняла песню, поздоровался с публикой и сказал "Добрый вечер. Больше слов у меня нет". На сцене сразу появился Евгений Кошевой, который заменил Зеленского-ведущего в "Лиге смеха" и отобрал у президента микрофон. Зеленский притворно возмутился, но пошел смотреть концерт в зал.
Президент с женой сидели в 6 ряду.
Накануне первая леди также присутствовала на концерте "Лиги смеха": в своем Instagram она разместила фото с концерта.
Напомним,
- Ранее в "Студии "Квартал 95" заявляли, что после выборов президента шоумен Владимир Зеленский покинет проекты, в которых он много лет был режиссером-постановщиком, ведущим и актером. Сообщалось, что заменят Зеленского "уже известные зрителям звезды "Квартала".
- В частности, новым ведущим "Лиги смеха" анонсировали Евгения Кошевого, который также является одним из тренеров этого проекта, созданного студией "Квартал 95" и Drive Production.
- Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского состоялась 20 мая.
- Ранее журналисты программы "Схемы" сообщили, что Зеленский ведет бизнес в России, несмотря на заверения о его закрытии в 2014 году.
- Позже Зеленский заявил, что ни он, ни студия "Квартал 95" не ведут бизнес в РФ, после чего в интервью "Украинской правде" он заверил, что в ближайшее время выйдет из кипрской компании, владеющей компанией, снимающей фильмы на территории РФ.
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