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Зеленский заглянул на "огонек" к бывшим коллегам из "Квартала" и поднялся на сцену

Суббота, 25 мая 2019, 22:33
Зеленский заглянул на огонек к бывшим коллегам из Квартала и поднялся на сцену

Президент Владимир Зеленский посетил концерт "Лиги смеха" (проект "Студии Квартал 95") в МЦКИ "Октябрський дворец" в Киеве и вышел на сцену. 

Об этом 25 мая в соцсетях сообщают зрители, присутствующие на концерте. 

Зеленский вышел на сцену в начале концерта, когда команда исполняла песню, поздоровался с публикой и сказал "Добрый вечер. Больше слов у меня нет". На сцене сразу появился Евгений Кошевой, который заменил Зеленского-ведущего в "Лиге смеха" и отобрал у президента микрофон. Зеленский притворно возмутился, поцеловал Кошевого в лысину и пошел смотреть концерт в зал.

Президент с первой леди Еленой Зеленской сидели в 1 ряду. Она опубликовала видео выхода Зеленского на сцену в сториз в Instagram.

Накануне Зеленская также присутствовала на "Лиге  смеха": в своем Instagram она разместила фото с концерта.

 
фото з Instagram

 
 
 
фото - Yaroslaw Samolyuk 
 
 

Напомним,

  • Ранее в "Студии "Квартал 95" заявляли, что после выборов президента шоумен Владимир Зеленский покинет проекты, в которых он много лет был режиссером-постановщиком, ведущим и актером. Сообщалось, что заменят Зеленского "уже известные зрителям звезды "Квартала".
  • В частности, новым ведущим "Лиги смеха" анонсировали Евгения Кошевого, который  также является одним из тренеров этого проекта, созданного студией "Квартал 95" и Drive Production.
  • Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского состоялась 20 мая. 
  • Ранее журналисты программы "Схемы" сообщили, что Зеленский ведет бизнес в России, несмотря на заверения о его закрытии в 2014 году.  
  • Позже Зеленский заявил, что ни он, ни студия "Квартал 95" не ведут бизнес в РФ, после чего в интервью "Украинской правде" он заверил, что в ближайшее время выйдет из кипрской компании, владеющей компанией, снимающей фильмы на территории РФ.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийпрезидент
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