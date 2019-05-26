Названо імена українських військових, які потрапили в полон 22 травня

Імена військових опублікувала волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк на своїй сторінці у Facebook.

Стали відомі імена українських військовослужбовців, які випадково потрапили на непідконтрольні українські території та потрапили в полон 22 травня.

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