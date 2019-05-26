Названо імена українських військових, які потрапили в полон 22 травня
Стали відомі імена українських військовослужбовців, які випадково потрапили на непідконтрольні українські території та потрапили в полон 22 травня.
Імена військових опублікувала волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк на своїй сторінці у Facebook.
Згідно із повідомленням бойовики захопили в полон:
ст.сержанта Беспалого Романа Володимировича (17.06.1981),
ст.солдата Пундора Бориса Йосиповича (03.03.1965)
ст.солдата Горяінова Максима Анатолійовича (28.07.1984)
ст.солдата Дуванова Кіма Володимировича (25.11.1971)
ст.солдата Корсуна Павла Юрійовича (21.06.1982)
прапорщика Шайдова Віктора Андрійовича (27.10.1970)
ст.солдата Геймура Олександра Юрійовича (1994)
ст.солдата Гордійчука Юрійя Миколайовича (25.09.1982)
Нагадуємо:
- 22 травня вісім військовослужбовців Збройних сил були затримані бойовиками окупованих районів Донецької області. Повідомлялося, що ймовірно, військові, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань РФ.
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