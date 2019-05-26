Названы имена украинских военных, попавших в плен 22 мая

Стали известны имена украинских военнослужащих, которые случайно попали на неподконтрольные украинские территории и были захвачены в плен 22 мая.

Имена военных опубликовала волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению боевики захватили в плен:

ст.сержант Беспалого Романа Владимировича (17.06.1981),

ст.солдата Пундора Бориса Иосифовича (03.03.1965)

ст.солдата Горяинова Максима Анатольевича (28.07.1984)

ст.солдата Дуванова Кима Владимировича (25.11.1971)

ст.солдата Корсуна Павла Юрьевича (21.06.1982)

прапорщика Шайдова Виктора Андреевича (27.10.1970)

ст.солдата Геймура Александра Юрьевича (1994)

ст.солдата Гордийчука Юрия Николаевича (25.09.1982)

Напоминаем: