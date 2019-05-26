Переговори з врегулювання у Венесуелі продовжаться в Норвегії

Представники режиму Ніколаса Мадуро і тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо наступного тижня знову прилетять в Осло для продовження процесу врегулювання конфлікту за посередництва Норвегії.

Про це повідомили в прес-службі норвезького МЗС, пише DW.

"Ми підтверджуємо нашу прихильність подальшої підтримки в пошуках рішення, узгодженого з усіма сторонами конфлікту у Венесуелі", - підкреслили в зовнішньополітичному відомстві.

Міністр закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Серейде подякувала учасникам попереднього раунду переговорів за "їх зусилля" і відзначила "їхнє налаштування" на пошук виходу з ситуації, що склалася.

Як раніше зазначав заступник Національної асамблеї Сталін Гонсалес, на першому етапі прямих переговорів представників Мадуро і Гуайдо не було.

Сторони окремо поспілкувалися з норвезькою владою. Опозицію Венесуели в Осло представляв Сталін Гонсалес і два радника тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо.

Від режиму Мадуро і його уряду в Норвегію прилетів міністр зв'язку і інформації Хорхе Родрігес і губернатор штату Міранда Ектор Родрігес.

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