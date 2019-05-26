Переговори з врегулювання у Венесуелі продовжаться в Норвегії
Представники режиму Ніколаса Мадуро і тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо наступного тижня знову прилетять в Осло для продовження процесу врегулювання конфлікту за посередництва Норвегії.
Про це повідомили в прес-службі норвезького МЗС, пише DW.
"Ми підтверджуємо нашу прихильність подальшої підтримки в пошуках рішення, узгодженого з усіма сторонами конфлікту у Венесуелі", - підкреслили в зовнішньополітичному відомстві.
Міністр закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Серейде подякувала учасникам попереднього раунду переговорів за "їх зусилля" і відзначила "їхнє налаштування" на пошук виходу з ситуації, що склалася.
Як раніше зазначав заступник Національної асамблеї Сталін Гонсалес, на першому етапі прямих переговорів представників Мадуро і Гуайдо не було.
Сторони окремо поспілкувалися з норвезькою владою. Опозицію Венесуели в Осло представляв Сталін Гонсалес і два радника тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо.
Від режиму Мадуро і його уряду в Норвегію прилетів міністр зв'язку і інформації Хорхе Родрігес і губернатор штату Міранда Ектор Родрігес.
Нагадуємо:
- Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
- На тлі протестів у Венесуелі до країни прибули російські найманці з "ПВК Вагнер" для охорони президента Ніколаса Мадуро.
- У березні в Каракас прибули російські військово-транспортні літаки Іл-62 і Ан-124 і близько сотні військових.
- США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
- На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
- 30 квітня ситуація у Венесуелі загострилася: Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.
- Лідер опозиції Венесуели, глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо визнав помилки, допущені ним при спробі почати військове повстання для повалення Мадуро.
- Пізніше Гуайдо заявив, що не проти військового втручання США у ситуацію в країні.
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