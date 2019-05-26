Переговоры по урегулированию в Венесуэле продолжатся в Норвегии
Представители режима Николаса Мадуро и временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо на следующей неделе вновь прилетят в Осло для продолжения процесса урегулирования конфликта при посредничестве Норвегии.
Об этом сообщили в пресс-службе норвежского МИД, пишет DW.
"Мы подтверждаем нашу приверженность дальнейшей поддержке в поисках решения, согласованного со всеми сторонами конфликта в Венесуэле", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде поблагодарила участников предыдущего раунда переговоров за "их усилия" и отметила "их настрой" на поиск выхода из сложившейся ситуации.
Как ранее отмечал заместитель Национальной ассамблеи Сталин Гонсалес, на первом этапе прямых переговоров представителей Мадуро и Гуайдо не было.
Стороны по отдельности пообщались с норвежскими властями. Оппозицию Венесуэлы в Осло представлял Сталин Гонсалес и два советника временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.
От режима Мадуро и его правительства в Норвегию прилетел министр связи и информации Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес.
Напомним:
- В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
- На фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
- В марте в Каракас прибыли российские военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124 и около сотни военных.
- США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
- В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
- 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
- 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
- Лидер оппозиции Венесуэлы, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения Мадуро.
- Позже Гуайдо заявил, что он не против военного вмешательства США в ситуацию в стране.