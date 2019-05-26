Переговоры по урегулированию в Венесуэле продолжатся в Норвегии

Представители режима Николаса Мадуро и временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо на следующей неделе вновь прилетят в Осло для продолжения процесса урегулирования конфликта при посредничестве Норвегии.

Об этом сообщили в пресс-службе норвежского МИД, пишет DW.

"Мы подтверждаем нашу приверженность дальнейшей поддержке в поисках решения, согласованного со всеми сторонами конфликта в Венесуэле", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде поблагодарила участников предыдущего раунда переговоров за "их усилия" и отметила "их настрой" на поиск выхода из сложившейся ситуации.

Как ранее отмечал заместитель Национальной ассамблеи Сталин Гонсалес, на первом этапе прямых переговоров представителей Мадуро и Гуайдо не было.

Стороны по отдельности пообщались с норвежскими властями. Оппозицию Венесуэлы в Осло представлял Сталин Гонсалес и два советника временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

От режима Мадуро и его правительства в Норвегию прилетел министр связи и информации Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес.

Напомним: