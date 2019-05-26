Переговоры по урегулированию в Венесуэле продолжатся в Норвегии

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Воскресенье, 26 мая 2019, 05:29

Представители режима Николаса Мадуро и временного президента Венесуэлы  Хуана Гуайдо на следующей неделе вновь прилетят в Осло для продолжения процесса урегулирования конфликта при посредничестве Норвегии.

Об этом сообщили в пресс-службе норвежского МИД, пишет DW.

"Мы подтверждаем нашу приверженность дальнейшей поддержке в поисках решения, согласованного со всеми сторонами конфликта в Венесуэле", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде поблагодарила участников предыдущего раунда переговоров за "их усилия" и отметила "их настрой" на поиск выхода из сложившейся ситуации.

Как ранее отмечал заместитель Национальной ассамблеи Сталин Гонсалес, на первом этапе прямых переговоров представителей Мадуро и Гуайдо не было.

Стороны по отдельности пообщались с норвежскими властями. Оппозицию Венесуэлы в Осло представлял Сталин Гонсалес и два советника временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

От режима Мадуро и его правительства в Норвегию прилетел министр связи и информации Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес.

Напомним:

  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • На фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
  • В марте в Каракас прибыли российские военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124 и около сотни военных.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
  • В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
  • 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
  • 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
  • Лидер оппозиции Венесуэлы, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения Мадуро.
  • Позже Гуайдо заявил, что он не против военного вмешательства США в ситуацию в стране.

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Темы: Венесуэла Норвегия


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