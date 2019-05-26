Пікет у Рівному: Зеленський просить не карати протестувальників
Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо вони не порушують правопорядок.
Про це він написав у неділю в Facebook, коментуючи складення адмінпротоколів поліцією у відділку на двох учасників імпровізованого мітингу за імпічмент Зеленського в Рівному.
"З’ясував ситуацію щодо нібито затримання хлопця та дівчини, які влаштували проти мене протест у Рівному. Ніякого затримання не було, але правоохоронці могли діяти м’якше. В поліції проведуть службову перевірку", - написав він.
"Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок. Критики не боюся", - додав президент.
Нагадаємо:
- 25 травня у Рівному на 16-річну дівчину та 20-річного хлопця у відділку поліції склали адмінпротоколи за імпровізований мітинг за імпічмент президента Володимира Зеленського.
- Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила, що готує запит до Нацполіції щодо затримання в Рівному двох молодих людей, які вийшли на мітинг за імпічмент Зеленського.
- Речник Національної поліції Ярослав Тракало повідомив, що в поліції проведуть службову перевірку щодо інциденту.
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