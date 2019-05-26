Пикет в Ровно: Зеленский просит не наказывать протестующих
Воскресенье, 26 мая 2019, 14:53
Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок.
Об этом он написал в воскресенье в Facebook, комментируя составление админпротоколов полицией в отделении на двух участников импровизированного митинга за импичмент Зеленского в Ровно.
"Выяснил ситуацию с якобы задержанием парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку", - написал он.
"Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - добавил президент.
Напомним:
- 25 мая в Ровно на 16-летнюю девушку и 20-летнего парня в отделении полиции составили админпротоколы за импровизированный митинг за импичмент президента Владимира Зеленского.
- Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что готовит запрос в Нацполицию относительно задержания в Ровно двух молодых людей, которые вышли на митинг за импичмент Зеленского.
- Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил, что в полиции проведут служебную проверку по этому инциденту.
Украинская правда