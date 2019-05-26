Пикет в Ровно: Зеленский просит не наказывать протестующих

Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок.

Об этом он написал в воскресенье в Facebook, комментируя составление админпротоколов полицией в отделении на двух участников импровизированного митинга за импичмент Зеленского в Ровно.

"Выяснил ситуацию с якобы задержанием парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку", - написал он.

"Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - добавил президент.

Напомним: