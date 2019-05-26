Пикет в Ровно: Зеленский просит не наказывать протестующих

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Воскресенье, 26 мая 2019, 14:53

Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок.

Об этом он написал в воскресенье в Facebook, комментируя составление админпротоколов полицией в отделении на двух участников импровизированного митинга за импичмент Зеленского в Ровно.

"Выяснил ситуацию с якобы задержанием парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку", - написал он.

"Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - добавил президент.

Напомним:

  • 25 мая в Ровно на 16-летнюю девушку и 20-летнего парня в отделении полиции составили админпротоколы за импровизированный митинг за импичмент президента Владимира Зеленского.
  • Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что готовит запрос в Нацполицию относительно задержания в Ровно двух молодых людей, которые вышли на митинг за импичмент Зеленского.
  • Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил, что в полиции проведут служебную проверку по этому инциденту.

Украинская правда

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Темы: Ровно Зеленский полиция импичмент


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