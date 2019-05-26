Найбільший лоукостер Європи додав українську на свій сайт

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Неділя, 26 травня 2019, 16:46

Авіакомпанія Ryanair - найбільший лоукостер Європи - додала україномовну версію на свій сайт.

Про це повідомив глава Мінінфраструктури України Володимир Омелян. 

"Українські громадяни отримали україномовну версію сайту найбільшого лоукостера Європи. Тепер планувати подорож до ЄС стане ще комфортніше", - зазначив він. 

"Українська мова - це не лише гарно, але й зручно", - додав Омелян. 

Нагадаємо, 

  • Раніше Ryanair анонсував відкриття рейсів з Харкова і Одеси з червня. Станом на початок квітня анонсована маршрутна мережа лоу-коста з Харкова передбачала польоти до Познані, Кракова та Вільнюса, з Одеси - до Познані, Кракова, Вроцлава, Катовіце і Берліна.
  • Згодом Ryanair повідомив про намір відкрити нові рейси Харків-Познань і Одеса-Познань наприкінці жовтня  поточного року. 

Українська правда

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Теми: авіа мова Європа


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