Найбільший лоукостер Європи додав українську на свій сайт

Авіакомпанія Ryanair - найбільший лоукостер Європи - додала україномовну версію на свій сайт.

Про це повідомив глава Мінінфраструктури України Володимир Омелян.

"Українські громадяни отримали україномовну версію сайту найбільшого лоукостера Європи. Тепер планувати подорож до ЄС стане ще комфортніше", - зазначив він.

"Українська мова - це не лише гарно, але й зручно", - додав Омелян.

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