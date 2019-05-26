Крупнейший лоукостер Европы добавил украинский язык на свой сайт

Авиакомпания Ryanair - крупнейший лоукостер Европы - добавила украиноязычную версию на свой сайт.

Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Украинские граждане получили украиноязычную версию сайта крупнейшего лоукостера Европы. Теперь планировать путешествие в ЕС станет еще комфортнее", - отметил он.

"Украинский язык - это не только красиво, но и удобно", - добавил Омелян.

Напомним,