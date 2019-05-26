Крупнейший лоукостер Европы добавил украинский язык на свой сайт
Воскресенье, 26 мая 2019, 16:46
Авиакомпания Ryanair - крупнейший лоукостер Европы - добавила украиноязычную версию на свой сайт.
Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"Украинские граждане получили украиноязычную версию сайта крупнейшего лоукостера Европы. Теперь планировать путешествие в ЕС станет еще комфортнее", - отметил он.
"Украинский язык - это не только красиво, но и удобно", - добавил Омелян.
Напомним,
- Ранее Ryanair анонсировал открытие рейсов из Харькова и Одессы с июня. По состоянию на начало апреля анонсированная маршрутная сеть лоу-коста из Харькова предусматривала полеты в Познань, Краков и Вильнюс, из Одессы - в Познан, Краков, Вроцлав, Катовице и Берлин.
- Позже Ryanair сообщил о намерении открыть новые рейсы Харьков-Познань и Одесса-Познань в конце октября текущего года.
Украинская правда