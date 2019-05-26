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Крупнейший лоукостер Европы добавил украинский язык на свой сайт

Воскресенье, 26 мая 2019, 16:46

Авиакомпания Ryanair - крупнейший лоукостер Европы - добавила украиноязычную версию на свой сайт.

Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Украинские граждане получили украиноязычную версию сайта крупнейшего лоукостера Европы. Теперь планировать путешествие в ЕС станет еще комфортнее", - отметил он.

"Украинский язык - это не только красиво, но и удобно", - добавил Омелян. 

Напомним,

  • Ранее Ryanair анонсировал открытие рейсов из Харькова и Одессы с июня. По состоянию на начало апреля анонсированная маршрутная сеть лоу-коста из Харькова предусматривала полеты в Познань, Краков и Вильнюс,  из Одессы - в Познан, Краков, Вроцлав, Катовице и Берлин. 
  • Позже Ryanair сообщил о намерении открыть новые рейсы Харьков-Познань и Одесса-Познань в конце октября текущего года.

Украинская правда
Темы: авиаязыкЕвропа
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