"Мост Кличко" в центре Киева уже закрыли: треснуло стекло

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Воскресенье, 26 мая 2019, 18:46

Проход по открытому на День Киева "мосту Кличко" в центре столицы закрыли: на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло.

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, основная версия, которая рассматривается - акт вандализма.

"Несколько часов назад вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия того, что мост обстреляли", - заявил Кличко.

Он добавил, что "подобные диверсии - криминал, и они получат жесткий ответ".

Мэр Киева отметил, что обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся.

"Сказать, что я зол - ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения", - подытожил он.

 

 

По сообщению ресурса dtp.kiev.ua, в настоящее время мост для прохода граждан перекрыт. Бойцы Киевской службы спасения КГГА обеспечивают безопасность на месте события, где работают полиция и бойцы КАРС.

 

Ранее стало известно, что мост из оружия расстреляли ночью, в результате чего стекло пошло трещинами.

Напомним,

  • Церемония открытия пешеходного моста между Владимирской горкой и парком "Крещатый" состоялась 25 мая при участии мэра Киева Виталия Кличко.
  • По словам Кличко, по своим характеристикам стекло моста должно выдерживать нагрузки до 1000 кг на квадратный метр.
  • Сметная стоимость строительства мостового пешеходно-велосипедного перехода возросла с 260 млн до 419,96 млн грн.
  • По данным Кличко, стоимость строительства моста составила 275 млн грн, строительство фонтана и благоустройство - около 90 млн грн., укрепление склонов - 55 млн грн. Общая стоимость этих объектов составила около 400 млн грн.

Украинская правда

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Темы: Киев Кличко строительство


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