"Мост Кличко" в центре Киева уже закрыли: треснуло стекло

Проход по открытому на День Киева "мосту Кличко" в центре столицы закрыли: на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло.

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, основная версия, которая рассматривается - акт вандализма.

"Несколько часов назад вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия того, что мост обстреляли", - заявил Кличко.

Он добавил, что "подобные диверсии - криминал, и они получат жесткий ответ".

Мэр Киева отметил, что обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся.

"Сказать, что я зол - ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения", - подытожил он.

По сообщению отдела коммуникации полиции Киева, правоохранители устанавливают обстоятельства повреждения стекла пешеходного моста.

"На месте происшествия работали сотрудники Печерского управления полиции, в настоящее время осмотр проводит следственно-оперативная группа ГУ Нацполиции Киева с привлечением криминалистов. Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. После тщательного осмотра происшествия будет дана правовая квалификация", - сообщили в полиции.

Движение на этом участке моста временно ограничено на время работы экспертов.

По сообщению ресурса dtp.kiev.ua, мост для прохода граждан перекрыт. Бойцы Киевской службы спасения КГГА обеспечивают безопасность на месте события, где работают полиция и бойцы КАРС.

Напомним,