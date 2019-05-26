"Мост Кличко" в центре Киева уже закрыли: треснуло стекло

Проход по открытому на День Киева "мосту Кличко" в центре столицы закрыли: на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло.

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, основная версия, которая рассматривается - акт вандализма.

"Несколько часов назад вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия того, что мост обстреляли", - заявил Кличко.

Он добавил, что "подобные диверсии - криминал, и они получат жесткий ответ".

Мэр Киева отметил, что обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся.

"Сказать, что я зол - ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения", - подытожил он.

По сообщению ресурса dtp.kiev.ua, в настоящее время мост для прохода граждан перекрыт. Бойцы Киевской службы спасения КГГА обеспечивают безопасность на месте события, где работают полиция и бойцы КАРС.

Ранее стало известно, что мост из оружия расстреляли ночью, в результате чего стекло пошло трещинами.

Напомним,