"Мост Кличко" в центре Киева уже закрыли: треснуло стекло
Проход по открытому на День Киева "мосту Кличко" в центре столицы закрыли: на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло.
Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, основная версия, которая рассматривается - акт вандализма.
"Несколько часов назад вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия того, что мост обстреляли", - заявил Кличко.
Он добавил, что "подобные диверсии - криминал, и они получат жесткий ответ".
Мэр Киева отметил, что обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся.
"Сказать, что я зол - ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения", - подытожил он.
По сообщению ресурса dtp.kiev.ua, в настоящее время мост для прохода граждан перекрыт. Бойцы Киевской службы спасения КГГА обеспечивают безопасность на месте события, где работают полиция и бойцы КАРС.
Ранее стало известно, что мост из оружия расстреляли ночью, в результате чего стекло пошло трещинами.
Напомним,
- Церемония открытия пешеходного моста между Владимирской горкой и парком "Крещатый" состоялась 25 мая при участии мэра Киева Виталия Кличко.
- По словам Кличко, по своим характеристикам стекло моста должно выдерживать нагрузки до 1000 кг на квадратный метр.
- Сметная стоимость строительства мостового пешеходно-велосипедного перехода возросла с 260 млн до 419,96 млн грн.
- По данным Кличко, стоимость строительства моста составила 275 млн грн, строительство фонтана и благоустройство - около 90 млн грн., укрепление склонов - 55 млн грн. Общая стоимость этих объектов составила около 400 млн грн.
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