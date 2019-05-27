Коломойський: Ми з Тимошенко друзі, будемо їй допомагати

Олігарх Ігор Коломойський вважає Юлію Тимошенко другом і має намір "допомагати" їй на парламентських виборах шляхом встановлення невисоких цін на рекламу на "1+1".

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді" в рамках відеопроекту "Чітко інтерв'ю".

"Ми з нею в нормальних відносинах... Ми з нею друзі, добре. Раз вона назвала мене другом, значить, ми з нею друзі", - сказав Коломойський, коментуючи відомий аудіозапис, на якому Тимошенко вітає його з днем ​​народження і називає другом.

Водночас Коломойський вважає, що цей аудіозапис "СБУ, напевно, записало або хтось там", тому що дзвінок був по відкритому зв'язку.

Відповідаючи на питання, чи нормально він спілкується з Тимошенко після президентських виборів, олігарх сказав: "Так, і будемо допомагати їй на парламентських виборах".

На уточнююче запитання, яким чином він буде допомагати Тимошенко, Коломойський пояснив: "Тим, що ціни на рекламу будемо намагатися робити прийнятні для всіх. Тому що їх партія не дуже багата".

Він також припустив, що у Олега Ляшка після президентських виборів буде "не дуже багата" партія, тому що "від нього пішов головний спонсор" (колишній топ-менеджер холдингу СКМ Юрій Зінченко - УП).

"І якщо у нього матеріальне становище похитнеться, ми будемо намагатися теж...", - сказав Коломойський.

Він заявив, що перед президентськими виборами "1+1" знизив ціни на рекламу, "щоб усі мали можливість потрапити на телеекран в тому ж обсязі, в якому і Петро Олексійович (Порошенко - УП)".

Відео інтерв'ю з Коломойським з'явиться на Youtube-каналі УП в понеділок о 20:00.

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